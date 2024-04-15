中日高级别人文交流论坛近日在东京举行。人民网 蒋晓辰摄

人民网东京4月15日电 （孙璐、滕雪、许可）由中国公共外交协会和中国驻日本大使馆共同举办的中日高级别人文交流论坛近日在东京举行。中国驻日本大使吴江浩、中国公共外交协会会长吴海龙、日本前首相福田康夫、日本外务大臣政务官高村正大出席论坛开幕式，中日友好协会常务副会长程永华、日本前驻华大使宫本雄二、日本经济团体联合会副会长佐藤康博等中日两国各界代表近100人参加。

中国公共外交协会会长吴海龙致辞。人民网 蒋晓辰摄

吴海龙表示，当前中日关系并不令人满意，双方存在政治上互信缺失、民众好感度持续走低、第三方对双边关系的干扰等诸多问题。希望日本从历史、现实和未来长远考虑，处理好远亲与近邻的关系。期待中日两个国家、两国人民能相互尊重、相互成就、友好相处。中国公共外交协会将一如既往为推动中日友好作出不懈努力。

中国驻日本大使吴江浩致辞。人民网 蒋晓辰摄

吴江浩表示，中日两国互为重要近邻，当前中日关系处于承前启后的关键时刻，也面临一系列复杂因素。双方应以去年11月两国领导人会晤重要共识为引领，在妥处矛盾分歧的同时，加强人文交流和务实合作，共同推动两国战略互惠关系向前发展。希望中日双方进一步扩大互访交流，尤其要加大青少年和地方友城交流，培育肩负中日关系未来的后继之人，重振和壮大民间友好声势。

日本前首相福田康夫致辞。人民网 蒋晓辰摄

日本前首相福田康夫表示，日中两国有两千多年交流历史。在两国关系发展过程中，民间力量发挥了不可或缺的作用。双方应进一步发挥民间外交的优势，推动官民并举扩大交流合作，增进相互理解和信任。

日本外务大臣政务官高村正大致辞。人民网 蒋晓辰摄

日本外务大臣政务官高村正大表示，去年11月日中两国领导人重新确认全面推进战略互惠关系的两国关系定位，一致同意加强各领域交流合作。今天举办的论坛就是对两国领导人重要共识的落实。希望双方与会者深入交流，取得积极成果。

与会嘉宾围绕多个议题展开研讨。人民网 蒋晓辰摄

与会嘉宾以“构建符合新时代要求的建设性稳定的中日关系”为主题，围绕政治、经济、人文和青少年交流等多个议题展开研讨，就促进中日各领域各层级交流积极建言献策。当天下午还举办了中日媒体对话会。

中日友好协会常务副会长程永华发言。人民网 蒋晓辰摄

中日友好协会常务副会长程永华、日本前驻华大使宫本雄二、中国社会科学院日本研究所所长杨伯江等嘉宾在政治经济分论坛上就“重新确认战略互惠关系、加强互惠合作”议题展开讨论。程永华分享了对中日关系的三点思考，首先两国应全面推进战略互惠关系，推动中日关系稳定健康发展；其次不断加强互利合作，共同抵制逆全球化和保护主义；第三以共同文化认知为依托，大力开展青少年交流。

日中友好会馆中国代表理事黄星原发言。人民网 蒋晓辰摄

日中友好会馆中国代表理事黄星原、日本非营利性组织“绿色地球网络”副代表高见邦雄、日中协会理事长濑野清水等嘉宾在人文分论坛上就“加强交流互鉴、深化互信合作”议题展开讨论。黄星原指出，高质量交流沟通对政府决策有重要参考，两国应积极发挥现有智库及公共外交和民间友好团体的平台和渠道作用，为政府决策和民意引导助力。

中国青年演员杜娟发言。人民网 许可摄

当代中国与世界研究院副院长范大祺、日本东京都日中友好协会日中友好青年大使井上正顺、中国青年演员杜娟等嘉宾在青少年交流分论坛上就“凝聚青年力量、传承友好传统”议题展开讨论。杜娟表示，青年是国家的未来，也是中日关系发展的希望所在，促进中日民间交流和文明互鉴是两国青年共同的使命。

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