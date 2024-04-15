日中“一带一路”促进会主题演讲会近日在东京举行。人民网 许可摄

人民网东京4月15日电 （许可）日中“一带一路”促进会主题演讲会近日在东京举行。中国驻日本大使吴江浩应日中“一带一路”促进会邀请发表演讲并与该会会长浜田和幸、代表理事大野芳一、日本众议院议员舆水惠一等各界人士进行了座谈交流。使馆公参张漪波一同参加。

中国驻日本大使吴江浩发表演讲。人民网 许可摄

吴江浩表示，共建“一带一路”倡议已走过起步的第一个10年，进入了高质量发展的第二个10年。10年来，共建“一带一路”取得丰硕成果，成为当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台。希望日本各界有识之士客观看待“一带一路”倡议，多听听中国、共建国家以及日本参与企业的声音，从中把握更多合作机遇。

吴江浩表示，共建“一带一路”作为长周期、跨国界、系统性的世界工程、世纪工程，第一个10年只是序章。中方愿与所有国家一道努力，推动共建“一带一路”实现更大范围、更宽领域、更深层次的高质量发展。欢迎日本作为中国近邻和重要合作伙伴，参与共建“一带一路”合作。

日中“一带一路”促进会会长浜田和幸致辞。人民网 许可摄

浜田和幸在致辞中指出，中国经济发展具有巨大潜力，这一点进入中国市场的日本企业深有体会。日本民众应当客观看待两国之间的差异。

日中“一带一路”促进会代表理事大野芳一致辞。人民网 许可摄

大野芳一表示日中“一带一路”促进会将以升格为社团法人为契机，以更大力度推动日本社会各界增进对“一带一路”倡议正确理解，积极参与共建“一带一路”合作。

日本画家藤岛博文（中）展示自己从少年时期保存至今的中国古典文学书籍。人民网 许可摄

日本画家藤岛博文对“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念表示十分赞同，认为以中华文化为代表的东方哲学思想能够为解决人类社会发展遇到的问题提供启示。他激情朗诵了朱熹的《偶成》，赢得现场热烈的掌声。藤岛博文自少年时期便开始学习中国古诗词等传统文化，主张中日世代友好，曾绘制《奥运五鹤图》祝愿2008年北京奥运会成功举办。

与会人员还就中日地方城市交流、中国营商环境、高新技术产业等内容进行了热切讨论。

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