人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

日中“一带一路”促进会主题演讲会在东京举行

2024年04月15日15:35 | 来源：人民网-国际频道
小字号

日中“一带一路”促进会主题演讲会近日在东京举行。人民网 许可摄

日中“一带一路”促进会主题演讲会近日在东京举行。人民网 许可摄

人民网东京4月15日电 （许可）日中“一带一路”促进会主题演讲会近日在东京举行。中国驻日本大使吴江浩应日中“一带一路”促进会邀请发表演讲并与该会会长浜田和幸、代表理事大野芳一、日本众议院议员舆水惠一等各界人士进行了座谈交流。使馆公参张漪波一同参加。

中国驻日本大使吴江浩发表演讲。人民网 许可摄

中国驻日本大使吴江浩发表演讲。人民网 许可摄

吴江浩表示，共建“一带一路”倡议已走过起步的第一个10年，进入了高质量发展的第二个10年。10年来，共建“一带一路”取得丰硕成果，成为当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台。希望日本各界有识之士客观看待“一带一路”倡议，多听听中国、共建国家以及日本参与企业的声音，从中把握更多合作机遇。

吴江浩表示，共建“一带一路”作为长周期、跨国界、系统性的世界工程、世纪工程，第一个10年只是序章。中方愿与所有国家一道努力，推动共建“一带一路”实现更大范围、更宽领域、更深层次的高质量发展。欢迎日本作为中国近邻和重要合作伙伴，参与共建“一带一路”合作。

日中一带一路促进会会长浜田和幸致辞。人民网 许可摄

日中“一带一路”促进会会长浜田和幸致辞。人民网 许可摄

浜田和幸在致辞中指出，中国经济发展具有巨大潜力，这一点进入中国市场的日本企业深有体会。日本民众应当客观看待两国之间的差异。

日中一带一路促进会代表理事大野芳一致辞。人民网 许可摄

日中“一带一路”促进会代表理事大野芳一致辞。人民网 许可摄

大野芳一表示日中“一带一路”促进会将以升格为社团法人为契机，以更大力度推动日本社会各界增进对“一带一路”倡议正确理解，积极参与共建“一带一路”合作。

日本画家藤岛博文（中）展示自己从少年时期保存至今的中国古典文学书籍。人民网 许可摄

日本画家藤岛博文（中）展示自己从少年时期保存至今的中国古典文学书籍。人民网 许可摄

日本画家藤岛博文对“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念表示十分赞同，认为以中华文化为代表的东方哲学思想能够为解决人类社会发展遇到的问题提供启示。他激情朗诵了朱熹的《偶成》，赢得现场热烈的掌声。藤岛博文自少年时期便开始学习中国古诗词等传统文化，主张中日世代友好，曾绘制《奥运五鹤图》祝愿2008年北京奥运会成功举办。

与会人员还就中日地方城市交流、中国营商环境、高新技术产业等内容进行了热切讨论。

(责编：燕勐、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部