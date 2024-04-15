池坊北京华月学会负责人堀江森花的插花作品。人民网 玄番登史江摄

人民网北京4月15日电 （陈思、玄番登史江）当烂漫的春花开遍山野、乡村、城市的大街小巷，北京迎来“最是一年春好处”。4月13日至15日，华道家元池坊北京华月学会春季花展在北京举行，主题为“霞衣”。

日本驻华大使金杉宪治。人民网 玄番登史江摄

日本驻华大使金杉宪治在13日的开幕式上表示，很高兴日本的传统文化能以这样的方式被中国朋友了解，希望未来日中两国进一步增进民间交流和文化交流。

插花作品。人民网 玄番登史江摄

池坊是日本最古老的花道流派，一直被认为是日本花道的本源。他们认为花木不仅美丽，更可以反映时光的流转和人们内心的情感。本次花展共展出43个插花作品，由池坊北京华月学会的师生共同完成。

插花体验课。人民网 玄番登史江摄

据池坊北京华月学会负责人堀江森花介绍，目前学生大部分是中国人。“很多中国学生表示，插花时可以完全专注于花和自身，很享受这种放空和冥想的状态。此外，完成一件插花作品的过程也十分有趣”，堀江森花说。对于首次插花的感受，一位参加体验课的女性称，“插花让我感悟到很多人生的道理，很值得体验”。

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