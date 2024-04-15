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通讯｜在泰国感受申遗成功后的首个宋干节

2024年04月15日14:19 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷4月15日电　通讯｜在泰国感受申遗成功后的首个宋干节

　　新华社记者高博　陈倩慈　陈家宝

　　正值泰国宋干节，在大城府，几只被涂得色彩斑斓的大象在骑师指挥下，不时跳起舞来，并向过往的车辆和行人身上喷水，现场气氛热烈。

　　每年4月13日至15日是泰国传统新年宋干节，也称泼水节，是泰国最重要的传统节日之一。节日期间，人们以互相泼水的方式表达迎新祝福。2023年12月，泰国宋干节被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录。

　　在今年宋干节系列活动开幕式上，泰国旅游与体育部部长素妲婉表示，宋干节被列入人类非物质文化遗产名录，为向全世界宣传泰国传统新年提供了最好机会。泰国将通过以宋干节为主题的一系列活动来提升泰国软实力，以此吸引全球游客，提振经济。

　　作为申遗成功后的首个宋干节，今年泰国多地举办盛大的庆祝活动，从首都曼谷到大城、清迈、普吉等热门旅游城市，大象戏水、水枪大战、花车巡游等活动令人目不暇接。

　　“这是我第一次在泰国过宋干节，感觉非常棒。”与大象戏水的狂欢让来自中国上海的王少宏激动不已。王少宏在泰国工作，这次特意和中国同事一起在大城府过宋干节。王少宏说，大象是泰国的国宝，这种经历值得纪念。

　　泰国国家旅游局大城府主任努巴卡说：“大象是泰国文化的象征，大城府宋干节的品牌活动就是与大象一起玩水，让游客感受泰国的文化魅力。”

　　曼谷的是隆路一直是宋干节最热闹的地点之一，每年都会吸引不少外国游客来到这里。游客们身着颜色鲜艳的衣服，在震耳欲聋的音乐声中，拿着各式各样的水枪，尽情享受打水仗的乐趣。

　　“在曼谷过宋干节很开心。”这是英国女孩西娅第二次来泰国过宋干节。她说，去年是在清迈，今年的宋干节庆祝活动更丰富多彩，每个人都能玩得尽兴。

　　为了向全世界推广宋干节，今年泰国政府还推出了多种语言版本的宋干节歌曲，在互联网以及商超等线下场所播放。《宋干》中文版歌曲由泰国华裔歌手马惠桢和她的弟弟马俊良共同演唱。“希望这首歌能让中国朋友更好地了解泰国宋干节。”马惠桢说。

　　近年来，泰国政府积极拓展文化软实力，希望以此带动经济发展。泰国旅游与体育部数据显示，今年1月1日至4月9日，泰国累计接待外国游客总人数已经超过1000万人次，同比增加146%。其中，中国游客超过192万人次，位居榜首。

(责编：徐祥丽、崔越)

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