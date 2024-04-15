新华社北京4月15日电 韩国国务总理韩德洙因执政党国民力量党国会选举惨败提出辞职后，其继任者人选成为韩国媒体热门话题。韩国媒体14日报道，现阶段已有多人被视为新任国务总理潜在人选，总统办公室方面仍在斟酌。

这是4月10日在韩国首尔拍摄的韩国国会议事堂外景。新华社记者姚琪琳摄

韩国总统办公室说，总统尹锡悦近期将就国民力量党选举惨败表态，预计谈及在余下任期内如何改变施政方式。按韩国媒体说法，提名新任国务总理等关键职位人选将象征着这种改变的开始，也可衡量尹锡悦是否愿与在野党阵营合作。

目前，最受热议的潜在人选是韩国政坛资深人物金汉吉。金汉吉出生于1953年，曾在前总统金大中执政期间担任文化观光部长官。他曾任最大在野党共同民主党前身民主党党首，后退出该党转投保守派阵营支持尹锡悦。

根据韩国法律，国务总理提名需经国会投票通过。面对“朝小野大”的局面，尹锡悦提名的国务总理人选需得到共同民主党部分议员支持。在媒体看来，金汉吉的背景有助其获得两大主要政党支持。

此外，国民力量党前党鞭朱豪英也被视为潜在人选。朱豪英属于温和保守派，多次出任国民力量党临时领导人，擅长处理危机。在10日举行的国会选举中，他第六次当选国会议员。

4月10日，在韩国首尔，韩国最大在野党共同民主党党首李在明（前排中）与共同民主党领导层共同庆祝出口民调结果大幅领先。新华社记者姚琪琳摄

国民力量党议员、前统一部长官权宁世也有可能获得提名。权宁世曾参与调停该党内部派系斗争，以温和、务实著称，被观察人士视为能平衡各方诉求的人选。

韩国媒体指出，从韩德洙当年获提名后在国会遭“围攻”的经历来看，无论谁被提名为新任国务总理，获得国会批准的道路都将相当坎坷。（张旌）

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