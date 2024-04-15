人民网讯 4月12日，中国人民对外友好协会会长杨万明在东京分别会见日本前首相福田康夫和鸠山由纪夫，就当前中日关系和民间交流合作等深入交换意见。

全国对外友协会长杨万明会见日本前首相福田康夫。中国人民对外友好协会供图

杨万明赞赏福田康夫和鸠山由纪夫长期以来重视对华关系，为强化两国各领域交流合作，增进人民间相互理解和友谊，推动中日关系和中日友好事业发展做出的积极努力和宝贵贡献。

杨万明表示，当前中日关系处于改善发展关键时期。双方应落实好去年11月习近平主席和岸田文雄首相旧金山会晤达成的重要共识。当前形势下，双方要维护好中日关系政治基础，切实将“互为合作伙伴、互不构成威胁”的共识落实到政策上、行动中；要加强互利合作，扩大人文交流，为中日关系持续改善发展奠定坚实社会民意基础；要管控和妥处矛盾分歧，避免对中日关系改善发展造成干扰。

福田康夫表示，近年来受疫情等因素影响，日中间的交流活跃度有所下降，交流不足容易导致误解和偏见，扩大交流是当务之急。希望通过广泛的文化交流，增进两国国民的相互理解和相互信任。

全国对外友协会长杨万明会见日本前首相鸠山由纪夫。中国人民对外友好协会供图

鸠山由纪夫表示，去年11月两国领导人重新确认全面推进战略互惠关系，有利于日中关系改善发展。双方应切实落实这一两国关系定位，共同致力于日中关系改善发展。

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