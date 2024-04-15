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坚持“人民至上”是中共领导中国取得巨大发展成就的关键

——访巴西劳工党主席霍夫曼

2024年04月15日13:25 | 来源：人民网-国际频道
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巴西劳工党主席霍夫曼接受人民网专访。人民网记者 鲁扬摄
巴西劳工党主席霍夫曼接受人民网专访。人民网记者 鲁扬摄

人民网北京4月15日电 （符园园、鲁扬、孟儒之）“中国今天之所以能够取得如此巨大的发展成就，关键在于中国共产党始终坚持人民至上的执政理念。”巴西劳工党主席霍夫曼日前在接受人民网专访时表示。

4月初，霍夫曼率领巴西劳工党高级干部考察团来华访问，并于4月9日在京出席了中国共产党和巴西劳工党第七届理论研讨会。霍夫曼表示，此次是她第三次访华，中国的发展让她惊叹不已。她说，中国的快速发展不仅体现在基础设施方面，还体现在其深耕国际和国内两个市场。“中国在如此之短的时间内消除了绝对贫困，展现了一个大国的担当，这与中国共产党的坚定决心是密不可分的。”

“中国共产党始终以坚持‘为人民服务’为宗旨，致力于让人民享受到发展成果、感到包容、享有尊严。”霍夫曼认为，百年来，中国共产党历经磨难，最终铸就辉煌，形成的宝贵经验值得巴西劳工党学习借鉴。

谈到近日举办的中国共产党和巴西劳工党第七届理论研讨会，霍夫曼表示，此次率领了两党建立关系以来最大的访华代表团，研讨会期间，两党就深化治党治国理念和经验交流，密切团结协作，携手应对全球性挑战等方面展开了充分讨论，这对双方都是至关重要的。“巴西劳工党与中国共产党一样，都把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，致力于改善人民的生活品质，虽然巴中两国现实国情和社会制度不同，但本质相似的追求目标使得两党可以携手合作。”

霍夫曼说，中国共产党在理论教育和党员培训方面的投入让人印象深刻，“我们邀请了中央党校成员今年到巴西参加研讨会，就党校的使命、中国共产党治国理政经验等方面进行交流，这将对我们有很大的启迪。”

今年是中巴建交50周年，也是中国共产党和巴西劳工党建立关系40周年。霍夫曼认为，今年对巴中关系而言是非常重要的一年，具有象征意义，应进一步加强党际交流互鉴，从而推动双边关系不断向前发展。“我们认为党际交往可以促进国家之间的关系，这就是为什么我们也在寻求与中共更密切的关系。"

在谈到中巴关系时，霍夫曼认为，中国是巴西的主要贸易伙伴，巴西向中国大量出口农产品和铁矿石，中国为巴西提供了巨大商机，“两国的经济具有很强的互补性和协同性。"

她表示，作为东西半球最大的发展中国家和新兴市场经济体代表，巴西和中国相互尊重、平等互惠的双边合作对世界格局的发展有着重要的影响。“我们希望建立一个没有霸权主义的世界秩序，所有国家可以和平发展、互帮互助。而巴中关系不仅能在南南合作中发挥重要作用，其国际影响力也日益突出。”

展望中巴未来关系的发展，霍夫曼表示，希望落实好巴中两党交流与合作协议，着力推动合作取得新进展，进一步深化两党两国关系。

(责编：燕勐、张悦)

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