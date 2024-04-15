人民网亚的斯亚贝巴4月14日电 （记者黄培昭）由埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴市中心驱车西南行，大约30分钟，来到一片造型新颖靓丽的时尚建筑前，那便是中国援建的非洲疾病预防控制中心总部（一期）。它和中国此前援建的非洲联盟总部大楼一样，成了亚的斯亚贝巴又一崭新天际线和“打卡地”。

中国援建的非洲疾控中心总部大楼。人民网记者 黄培昭摄

当地司机迈勒斯自豪地向记者介绍说，那里原本是一片沼泽荒地，破败不堪。“中国以高质量、高速度使这座时尚的现代化大楼拔地而起，这是任何一个外国公司都无法做到的，中国为亚的斯亚贝巴竖起了一个新地标、新景观。”

非洲疾控中心总部（一期），由中国土木工程集团有限公司（中国土木）承建，总建筑面积近2.36万平方米，包括两幢办公楼主楼、两栋实验楼，分别设置办公行政区、应急响应中心、信息中心、生物实验室及专家公寓等。

非洲疾控中心总部大楼正门。人民网记者 黄培昭摄

站在疾控中心总部门前，两幢办公楼主楼气势恢弘，魏然矗立在亚的斯亚贝巴的蓝天白云下。技术组组长杨宇杰向记者介绍说，建筑双楼左右呼应，呈相互托举之势，这与非盟疾控中心的徽章相吻合，徽章上的造型，也是双手托举着非洲大陆，象征团结、博爱和力量。据介绍，疾控中心总部的整体设计理念，源自从DNA双螺旋中汲取到的灵感，这寓意21世纪非洲大陆科技发展和经济腾飞。

记者走进疾控中心总部大楼，看到这里设施先进，窗明几静，地面纤尘不染。一间间现代化的办公室宽敞明亮，条件优越。会议室更是舒适、宽大、气派，重要会议室和新闻发布厅，均配备有同声传译室。每一层，都设有休息区和咖啡角，工作人员疲惫时可在这里小憩，品茶、喝咖啡，待恢复后重返工作岗位。

在八层的紧急指挥中心，一个超大屏幕吸引着人们的目光，上面清晰地显示着非洲地图以及各种图表，包括柱状图、曲线图和二维饼图等，详细呈现了新型冠状病毒、猴痘、埃博拉、登革热等各种传染病的相关数据。同时，还配备了专用的应用软件，地方医生可以通过该应用将疾病数据及时上传至紧急指挥中心，从而确保数据实时更新，为疾病控制决策提供依据。在紧急指挥中心的调度下，各个部门和团队，可以针对紧急情况进行有效的协调和管理，这样可以使得响应更加高效，同时也能减轻各个团队紧急情况下的重负。

非盟委员会主席法基在2023年1月11日举行的非洲疾控中心总部项目竣工仪式上致辞说：“作为中非合作的成果，这座充满未来感的建筑象征着非洲和中国发展伙伴关系的共同愿望，这体现在为我们人民的健康福祉服务的具体工作中。”“中非卫生合作历史悠久，堪称典范。今天落成的非洲疾控中心总部是扎根于中非关系深处的卫生合作的具体见证。”

中国援建的非洲疾控中心实验室。人民网记者 黄培昭摄

援非疾控中心还设有专业高级实验室。实验楼配有3种等级共10个实验室，包括生物安全等级P1、P2、P3实验室等。去年11月，实验室正式揭牌。中国疾病预防控制中心驻非洲疾控中心高级顾问胡翼云告诉人民网记者，这些实验室的建立，尤其是先进的P3实验成功落户非洲，把中国多年发展起来的生产力和宝贵经验带到了基础设施薄弱的非洲，将有效帮助非盟成员国改进疾病诊断、监测和疫情应对能力。

中国疾病预防控制中心驻非洲疾控中心高级顾问张益在接受人民网记者采访时介绍说：“中国援非洲疾控中心总部实验室是我国首次为国际多边组织建设的高致病性病原微生物高等级实验室。该实验室的建成是贯彻总书记构建中非卫生健康共同体的伟大承诺，同时彰显我国在卫生健康领域基础设施建设的强大实力。”

张益解释说，所谓P3实验室，是指生物安全等级为三级的实验室，该实验室是目前中国援建海外公共卫生领域仅有的两个生物安全三级实验室之一，另一个是2015年在塞拉利昂建的。

非洲疾控中心总部。人民网记者 黄培昭摄

中国土木埃塞俄比亚工程有限公司党委副书记、副总经理吴久义向人民网记者介绍说，非洲疾控中心总部（一期）落成并成功投入使用，是中国遵信守诺的又一有力诠释。在2020年6月举行的中非团结抗疫特别峰会上，习近平主席宣布，中方将提前于年内开工建设非洲疾控中心总部，同非方一道实施好中非合作论坛框架内“健康卫生行动”，加快中非友好医院建设和中非对口医院合作，共同打造中非卫生健康共同体。

吴久义介绍说，项目2020年12月开工，中非双方排除重重挑战，公司战胜疫情、战乱、物价疯长、材料匮乏、运费翻了至少5翻等困难，短短25个月内就提前顺利实现项目竣工，彰显了中非团结互助、共克时艰的坚定意愿和强大行动力。在项目实施过程中，中国土木建设者们积极发挥集团优势，通过广泛而深入的资源整合，凝聚各方力量，与非洲相关各方紧密协作，不懈努力，竭尽全力推进项目的实施，甚至在疫情最重期间，也没有停工过一天 。

非洲疾控中心实验室。人民网记者 黄培昭摄

塔梅尼是埃塞俄比亚比绍夫图市综合医院的一名传染病医生。他不久前参观了疾控中心总部，忍不住惊叹道：“简直像是梦幻一样，非洲也有这么好的大楼，这么先进的实验室，我完全如同身处某个发达国家一样。条件太好，设施太完善了！”

当塔梅尼沿着楼道拾级而上，最终站在大楼的顶层，鸟瞰周遭的一切，他感到一种从未有过的骄傲。“这是中国援建的埃塞公共卫生事业中心，与世界上最先进医疗设施接轨，它是埃塞医疗事业的新起点，也是中非友谊和团结协作的又一丰碑。”

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