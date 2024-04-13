新华社华盛顿4月12日电（记者熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）执行董事会（下称执行董事会）协调人12日发表声明说，IMF现任总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃当选连任，将自2024年10月1日起开始第二个五年任期。

声明表示，执行董事会通过协商一致的方式作出这一决定。4日，执行董事会协调人曾宣布，格奥尔基耶娃是下任总裁唯一候选人。

执行董事会称赞格奥尔基耶娃在第一个任期内的领导力，称她成功应对了一系列全球重大冲击。声明指出，格奥尔基耶娃领导IMF对这些冲击采取了前所未有的应对措施，包括自疫情开始以来为90多个国家批准了3600多亿美元的新融资，向IMF最贫困、最脆弱成员国提供债务救济措施，并分配了相当于6500亿美元的特别提款权(SDR)。

声明表示，展望未来，执行董事会支持格奥尔基耶娃持续着重解决宏观经济和金融稳定问题，确保IMF继续调整发展，以满足所有成员国的需求。

格奥尔基耶娃1953年出生于保加利亚，拥有经济学博士学位。1993年，她加入世界银行担任环境经济学家，2008年被任命为世行副行长。2010年起，她先后担任欧盟委员会委员和副主席，2017年回到世行出任首席执行官。

格奥尔基耶娃于2019年10月1日出任IMF总裁，将于今年9月30日结束五年任期。她是IMF自1944年成立以来首位来自新兴市场经济体的总裁。

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