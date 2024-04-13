邢宇

春天是万物孕育迸发蓬勃生机的季节。大江南北草长莺飞时节，中美关系也在保持企稳止跌态势基础上，迎来外交、经贸等领域的高层频频对话阶段，提升了国际社会对中美关系的期待。

4月2日晚，习近平主席应约同美国总统拜登通电话。这是继去年11月两国元首在旧金山会晤，开启“旧金山愿景”之后，双方就中美关系以及共同关心的问题又一次深入坦诚沟通。

习主席向美方重申和传递的中方立场关切不啻洪钟大吕，发人深省。

习主席积极评价中美关系出现的企稳态势，同时指出两国关系中的消极因素也有所增加，中美双方需要引起重视。习主席高屋建瓴地指出，今年的中美关系要坚持“和为贵”、“稳为重”、“信为本”三大原则，强调两国应该相互尊重、和平共处、合作共赢，继续沿着稳定、健康、可持续的道路向前走，要求美方把拜登总统不支持“台独”的积极表态落实到行动上。针对美国政府近期肆意升级扩大对中国的经贸科技打压措施，习主席明确警示对方，如果美方执意打压中国的高科技发展，剥夺中国的正当发展权利，中方也不会坐视不管。

拜登表示，美中关系是世界上影响最深远的双边关系，中国发展有利于世界。他重申“四不一无意”，承诺美方奉行一个中国政策，不寻求遏制中国发展，不寻求同中国“脱钩”，提出愿安排耶伦财长、布林肯国务卿近期访华，同中方加强对话沟通，避免误判，推进合作，推动两国关系稳定发展，共同应对全球性挑战。

当然对拜登的表态势必要听言观行。但是形势比人强。拜登政府外交上受困于自身实力和国际影响风光不再以及乌克兰危机、巴以冲突等国际和地区热点问题，国内面临政治极化、社会撕裂、债务上限、通货膨胀、枪支暴力、毒品泛滥、支持率低等诸多掣肘，目前在对华关系上以交为“术”，以求稳为“策”，但仍紧抱对华围堵施压之“谋”不放。对中方而言，按照两国元首达成的共识，保持双方高层交往势头，拓展可合作空间，及时就美方“越线”、“碰瓷”、损害中方核心利益的行为警示、纠偏，对中美关系稳定健康发展至关重要。

两国元首通话刚结束，美国财长耶伦就在4月4日至9日进行了其任内的第二次访华，紧接着美国务卿布林肯也要访华。耶伦访华期间，一再重申拜登政府不寻求“中美脱钩”的立场，并与中方就两国及全球宏观经济形势、中美经济关系及全球性挑战进行了深入、坦诚、务实、建设性的交流。双方一致同意在中美经济和金融工作组项下讨论中美及全球经济平衡增长、金融稳定、可持续金融、反洗钱合作等议题。这充分印证了中美共同利益远大于分歧、“谁也离不开谁”的客观现实。

同时美方基于对华遏制打压和“以激烈竞争定义中美关系”的执念挖空心思，又抛出一套“中国产能过剩威胁”的奇谈怪论，诬称中国对电动车、光伏和新能源产业的持续补贴导致“产能过剩”，并“廉价输出海外”，对美国和其他国家的相应产业造成“威胁”。其真实目的是企图利用霸权地位扼杀中国优势产业，阻遏中国产业升级。美方企图通过散布“中国产能过剩威胁论”的谎言向中方施压，让中方“自废武功”，纯属痴人说梦，遭到中方彻底揭露和全面批驳。

如同大地春来之际时常“欲暖还寒”，中美关系注定充满磕磕绊绊，起起伏伏，甚至不排除再次经历严冬的可能性。在当前中美关系形势下，元首外交领航掌舵，双方高层沟通对表，经贸合作加持推动，智库交流宣介助力，民间交往势头可喜，美国社会窒息双方交流合作空间的“信息茧房”已撕开丝丝小口，我们完全有信心对中美关系的未来充满更好的期待。正如习主席在3月27日集体会见美国工商界和战略学术界代表时所指出的，这几年，中美关系经历了不少波折，也遭遇过严峻挑战，其中的教训值得吸取。中美关系回不到过去，但能够有一个更好的未来。

(责编：王禹蘅、崔越)