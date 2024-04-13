新华社墨西哥城4月12日电 热点问答 | 厄瓜多尔“闯馆风波”还会闹多大？

新华社记者

墨西哥外长巴尔塞纳11日表示，墨西哥已正式就厄瓜多尔涉嫌违反国际法，向联合国国际法院提起诉讼，要求暂停厄瓜多尔联合国会员国资格。

此前，厄瓜多尔安全部队强闯墨西哥驻厄使馆，带走在馆内寻求庇护的厄前副总统格拉斯，震惊拉美各国，墨西哥、尼加拉瓜先后与厄断交。墨方为何提起诉讼？厄方有何考虑？矛盾会否进一步激化？

墨方为何提起诉讼？

巴尔塞纳在11日举行的墨总统府新闻发布会上说，厄方行为对整个国际体系造成“无法弥补的伤害”，其中包括未经授权暴力进入墨方馆舍、攻击墨方外交人员。

巴尔塞纳说，墨方在诉讼中要求国际法院判决并宣布厄方需对其违反国际义务的行为和对墨方造成的伤害负责；暂停厄瓜多尔联合国会员国资格，直至厄方公开道歉并承认其违反国际法的基本原则和准则。

中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员周志伟分析，墨西哥反应较大——在断交后又提起诉讼，首先是因为强闯使馆事件在外交场合不多见，“性质非常严重”。其次，墨西哥将于6月举行大选，墨西哥总统洛佩斯希望借助在这一事件上的强硬立场，营造于其有利的选情，打造坚决捍卫国家主权的形象。

厄方当下有何考虑？

此次“闯馆”事件的核心人物格拉斯，2013至2017年间两度担任厄瓜多尔副总统，是时任左翼总统科雷亚的左膀右臂。2017年，格拉斯遭腐败指控，被时任总统莫雷诺撤销政府职务，并于次年初自首。格拉斯因受贿、非法结社等罪名被判处数年有期徒刑。经过数次法庭裁决并凭借人身保护令，格拉斯于2022年11月获假释。去年12月，格拉斯以“担心自己的安全和人身自由”为由前往墨西哥驻厄使馆寻求庇护。

分析人士指出，厄瓜多尔总统诺沃亚剩余任期不足一年半，为巩固今后的政治地位，亟需加强其中右翼政府的政治和群众基础，措施之一便是加大打击格拉斯等前任左翼政府的关键人物。

据报道，厄瓜多尔政府高级官员埃斯特万·托雷斯就墨方的诉讼回应说，厄方不打算就闯入墨西哥使馆向墨方道歉，但愿意修复被切断的外交关系。

周志伟说，腐败问题是中右翼攻击左翼的重要抓手。“闯馆”抓人后，诺沃亚的支持率有所攀升。美国《纽约时报》一篇文章也指出，这场风波或许有助于提升诺沃亚的政治运势。

矛盾会否进一步激化？

墨西哥总统洛佩斯在拉美属于左翼阵营，厄瓜多尔总统诺沃亚属于中右翼阵营。强闯使馆事件发生后，十几个拉美国家政府表示与墨方“团结一致”，其中既有左翼执政国家，也有右翼掌权国家。尼加拉瓜甚至与厄瓜多尔断交，玻利维亚则召回驻厄大使。

近些年来，拉美地区左右政治力量“振荡”，政治生态不确定性增强。周志伟认为，在这一背景下，不排除墨厄外交风波将进一步激化、外溢。在他看来，腐败问题后续可能成为拉美左右翼国家争论的焦点。

不过，周志伟同时指出，拉美绝大多数国家希望通过政治对话方式化解矛盾，拉美及加勒比国家共同体（拉共体）也表示，下周将讨论此事。在地区组织的调解下，此事逐渐平息可能性仍然较大。（参与记者：缪培源、吴昊、廖思维、陈璐、沈敏）

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