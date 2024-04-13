新华社旧金山4月12日电 专访｜旧金山市长布里德：“愿通过人文交流促进美中友好”

新华社记者吴晓凌

美国加利福尼亚州旧金山市市长伦敦·布里德13日将启程对中国进行访问。她在行前接受新华社记者专访时表示，希望通过此访加强与中国地方经济交往和文化交流，促进巩固和发展双边关系。

布里德说，这是她作为市长首次正式访华，期待旧金山与中国的友好合作在现有基础上向前发展。

2023年11月，习近平主席同拜登总统在旧金山成功会晤。其间，布里德曾参加美国友好团体为习近平主席举行的联合欢迎宴会。布里德表示，非常难忘现场聆听习近平主席在宴会上的演讲，并对习近平主席在演讲中所阐述的“汇聚两国人民力量，推进中美友好事业”深表赞同。

布里德说，旧金山有一个广泛的群体，“他们积极参与旧金山事务，非常热心发展旧金山与中国的关系”。

她说，旧金山一直是美国通往亚洲的门户，旧金山华人社区塑造了城市的历史、文化和实力。“旧金山湾区能够为两国民间交往提供独特的重要立足点，愿通过人文交流促进美中友好。”

布里德认为，旧金山湾区与粤港澳大湾区未来可以加强沟通交流、互学互鉴，特别是在科技领域的合作。“人工智能在旧金山是巨大的产业，中国也在科技领域不断取得进步。期待双方探索更多学习、成长和发展的机会。”

根据日程，布里德一行将访问中国多个城市并与大学和企业负责人会面，探讨合作事宜，为彼此提供继续发展、互相学习的机会。“我很荣幸受邀前往中国，发现合作机会。”

“我在旧金山长大。旧金山是一座国际化并且包容的城市。旧金山华人社区历史悠久，我成长中也有很多来自华人社区的朋友。希望此次中国之行能够开启旧金山市与中国交流与合作更多新的机遇。”布里德说。

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