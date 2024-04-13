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共话中国经济新机遇｜专访：中国是全球贸易增长的重要驱动力——访世贸组织首席经济学家拉尔夫·奥萨

2024年04月13日12:59 | 来源：新华网
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新华社日内瓦4月12日电 专访：中国是全球贸易增长的重要驱动力——访世贸组织首席经济学家拉尔夫·奥萨

新华社记者陈斌杰 连漪

世界贸易组织首席经济学家拉尔夫·奥萨日前在瑞士日内瓦接受新华社记者专访时表示，中国经济将成为支撑全球贸易增长的重要因素。

世贸组织10日发布的最新报告预测，2024年全球商品贸易量将增长2.6%。具体来看，亚洲地区商品贸易量在进口端将增长5.6%，在出口端将增长3.4%。

奥萨认为，中国将成为全球贸易增长的重要驱动力。中国扩大欧洲“免签朋友圈”以及中国出境游持续复苏，都是促进全球服务贸易增长的有利因素。

奥萨说，能源价格高企和持续的通胀导致去年全球贸易量下降1.2%，尽管新出口订单指数表明2024年年初的全球贸易复苏条件有所改善，但地区冲突、地缘政治紧张局势和经济政策的不确定性，都对全球贸易复苏构成显著下行风险。

奥萨表示，全球贸易碎片化的初步迹象已经显现。此外，全球两条重要航道巴拿马运河和红海航线的运输受到干扰，也考验着全球贸易复苏的韧性。

为此，奥萨呼吁减少贸易政策不确定性，以巩固全球贸易复苏势头。

他说，全球贸易政策不仅是贸易政策本身，更关乎贸易政策预期。“如果不确定低关税政策明天是否会持续，企业就不会在进出口方面持续投入。”

(责编：王禹蘅、崔越)

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