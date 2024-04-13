中国电影节11日在伦敦开幕。本次中国电影节是中英人文交流的一项重要活动，旨在深化中外电影文化交流，展现中国电影发展成就，向世界展现真实、立体、全面的中国。本次电影节由中国国家电影局主办、中国电影资料馆承办，为期四天。

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