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国家电网签下巴西史上最大输电特许权项目

2024年04月04日20:18 | 来源：新华网
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　　新华社巴西利亚4月4日电（记者卞卓丹）国家电网巴西控股公司与巴西电力监管局3日在巴西利亚签署“巴西东北特高压项目”特许经营权协议。这一项目是巴西史上最大输电特许权项目。

　　当日，在巴西矿业和能源部长西尔韦拉、中国驻巴西大使祝青桥等两国政商界人士见证下，国家电网巴西控股公司和巴西矿能部、巴西电力监管局签署这项全称为“巴西东北部新能源送出±800千伏特高压直流输电项目”的协议。

　　西尔韦拉表示，该项目将对提升巴西电网安全稳定运行水平、促进消纳巴西东北部风电和太阳能发挥重要作用，并将有力支撑巴西经济社会绿色低碳发展。

　　祝青桥指出，该项目是中巴拓展深化互利合作的生动体现。今年是中巴建交50周年和两国高委会成立20周年，巴西还将举办二十国集团峰会，两国将进一步对接发展战略，密切交流合作，推动双边关系再上新台阶。

　　据介绍，巴西东北特高压项目是巴西史上最大的输电特许权项目，也是近年来该国最大的基础设施建设项目。该项目由国家电网公司于2023年12月15日成功独立中标。这是继巴西美丽山特高压输电一期、二期项目之后，国家电网公司第三次在海外中标的特高压输电项目。

　　项目包括新建1468公里±800千伏特高压直流输电线路、两端换流站和调相机以及相关交流配套工程，额定输送容量500万千瓦。项目将巴西东北部和北部的风电、太阳能和水电等清洁能源打包汇集输送，途经马拉尼昂州、托坎廷斯州、戈亚斯州，可满足巴西首都联邦区等核心地区约1200万人口用电需求，计划于2029年投运，特许经营权期限30年。

　　国家电网公司副总经理金炜表示，国家电网公司将在继续稳健运营现有巴西电力资产的同时，高质量建设好巴西东北特高压项目，力争早日建成投产，全面发挥工程的功能和作用，推动巴西能源绿色低碳转型，促进巴西经济社会可持续发展。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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