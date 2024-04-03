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大阪市设立对策总部应对小林制药红曲保健品事件

2024年04月03日22:17 | 来源：新华网
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　　新华社东京4月3日电　针对日本小林制药公司含红曲成分保健品致消费者健康受损事件，公司总部所在的大阪市3日成立对策总部，负责推进原因调查和问题产品回收工作。

　　对策总部成员由大阪市健康局、大阪公共卫生研究所的人员等组成，大阪市市长横山英幸担任总部长。总部设有专门调查小组，负责把握消费者健康受损的情况、推进查明原因和产品回收等工作。

　　对策总部当天召开首次会议，确认三款回收产品在日本全国约2.3万家实体店铺共销售了约86万个，加上网购等途径，总计销量约100万个。目前，问题保健品有售的129个地方的保健所正在加紧确认产品所在，预计回收完成可能需要几个月时间。

　　目前已确认5名消费者在服用红曲保健品后死亡。导致问题的成分怀疑是青霉菌产生的软毛青霉酸。软毛青霉酸存在于2023年4月至10月生产的红曲原料中。

　　3月30日，厚生劳动省和大阪市对小林制药生产红曲原料的大阪工厂进行了现场检查。不过，大阪工厂由于设备老化已于2023年12月关闭。

　　日本大型信用调查公司帝国数据库调查显示，小林制药公司生产的问题红曲原料可能最多波及日本国内3.3万家企业。帝国数据库表示，确定问题红曲原料流向可能很困难。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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