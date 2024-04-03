新华社北京4月3日电（记者成欣、冯歆然）外交部发言人汪文斌3日就中美元首通话有关情况答记者问。

当日例行记者会上，有记者问：据美方透露，在昨天的中美元首通话中，拜登总统提及仁爱礁、香港、新疆、西藏问题。美方还敦促中方停止支持俄罗斯，并在朝鲜半岛核问题上发挥更大作用。中方对此有何回应？

汪文斌说，针对你提到的有关问题，我愿再向大家介绍一些中美元首通话的具体情况：

在此次通话中，中方向美方强调，中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，这一主权涵盖群岛内的岛、礁、滩、沙，包括仁爱礁。仁爱礁问题的根源是菲方多次出尔反尔，企图在中国的无人岛礁上建设永久哨所，以此实现对仁爱礁的永久非法侵占。美国不是南海问题当事方，不应该介入中菲两国之间的问题。维护本国领土主权和海洋权益，中方有坚强意志和坚定决心。

中方明确指出，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。完成香港基本法第二十三条立法，是香港特别行政区维护国家安全的宪制责任，有利于保护香港全体居民的根本福祉，有利于保护世界各国投资者的在港利益，丝毫不会减损香港居民依法享有的各项权利和自由。美方应该尊重中国主权和香港法治，不得干扰，更不得干涉。

中方强调，新疆、西藏问题都是中国内政。人权不是哪个国家的专利，中国高度重视保护人权。一国人权怎么样，各自人民最有发言权。中方愿在相互尊重的前提下就人权问题同美方进行交流，但是坚决反对以人权为借口干涉中国内政。

关于乌克兰危机问题，中方的立场是一贯的、明确的、透明的。这场危机存在进一步恶化升级的危险，应该推动降温，通过谈判，而不是由枪炮来结束这场战争。政治解决不是让谁赢谁输，而是让和平胜出。中方将继续为此发挥建设性作用。中国不是乌克兰危机的制造者和当事方，没有向冲突任何一方提供致命性武器装备。我们没有也不会做从中渔利的事情。其他国家不要抹黑攻击中俄正常的国家关系，不要损害中国和中国企业的正当权益，更不要无端向中方甩锅推责，挑动阵营对抗。

朝鲜半岛问题延宕多年，病根是清楚的。当务之急是停止威慑施压，摆脱轮番升级的对抗螺旋。根本之道是重启对话谈判，解决各方尤其是朝鲜方面的合理安全关切，推动半岛问题的政治解决进程。东北亚生乱生战，对谁都没有好处。半岛问题的核心是美朝矛盾，解决问题的钥匙在美方手中。

(责编：胡永秋、杨光宇)