人民网柏林4月3日电 （记者张慧中）4月2日，“投资中国”2024年首场海外活动——中丹企业圆桌会议在哥本哈根举行。中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激出席并致辞。丹麦工业联合会首席执行官索伦森与马士基、诺和诺德、诺和新元、丹佛斯、维斯塔斯等15家丹麦企业高管参会并发言。

凌激表示，中国经济稳健前行，长期向好的趋势没有改变，依然是全球经济增长的最大引擎。中国正大力发展新质生产力，将快速释放巨大需求。丹麦企业在绿色能源、智能制造、生物制药、绿色航运等新兴领域具有显著优势，既有历史悠久且深耕中国的跨国公司，又有一批充满活力的隐形冠军，希望丹麦企业投资中国，分享中国发展机遇。中国政府将坚定不移对外开放，不断优化营商环境，切实保护外资企业合法权益。投资中国，未来可期。

来自中国山西省、天津市、苏州市等地方政府、园区与企业代表参会并进行推介。山西省就该省能源产业禀赋和转型进行介绍，并提出希与丹麦企业合作研发生物甲醇项目；丹麦企业较为聚集的天津市经开区介绍了吸引丹麦企业的要素保障情况；苏州市推介了其创新发展和产业绿色化数字化发展的情况。会后，相关地方政府和企业代表与丹麦企业开展了投资项目对接洽谈。

丹麦工业联合会表示，中国经济为世界经济复苏提供强大动力，丹麦企业看好中国经济发展前景。投资中国海外首场活动在丹麦开展，令丹麦企业倍感鼓舞。丹中两国互为重要经贸合作伙伴，愿坚持全球化发展方向和绿色低碳合作。丹麦企业在华发展顺利，丹麦工业联合会将持续支持丹麦企业深耕中国市场，扩大对华投资。

与会丹麦企业表示，绿色低碳和生物经济是中国经济发展的新动能，中国在新能源等领域成就举世瞩目，丹麦企业在中国大有可为，将加大在华研发投入，在绿色航运、绿色能源、智能制造、健康消费、生物医药等领域加大对华投资，助力提高企业的全球竞争力。

活动前，凌激会见了丹麦工业联合会首席执行官索伦森。

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