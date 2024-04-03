人民网北京4月3日电 （记者苑基荣）4月2日，中英企业合作交流会暨“亮马丝路”国际讲堂在北京经开区举行。本次活动由中国国际青年交流中心和英中贸易协会主办，由北京经开区管委会承办并得到了英国驻华使馆的大力支持。活动的主题是“中英企业数字经济合作新机遇”。80余名中英两国企业代表参加本次活动，与会企业家一致认为，中英数字经济合作潜力巨大。

中国国际青年交流中心主任张华表示，中英两国在贸易投资、新能源、数字经济等领域有着广泛的合作空间，发展潜力大，合作韧性强。特别是在数字经济领域，双方在智慧城市、智慧医疗、互联网金融、大数据、智能网联等领域，利益高度交融，合作前景广阔。中英企业加强数字经济合作，符合双方共同意愿，也是深化中英产业合作发展的新动力。

英中贸易协会中国区总裁赵汤表示，近年来，英中两国均在发展数据驱动的数字经济，数字转型成为英中两国在科技领域的一个共同发展趋势。基于此，英中贸易协会会同励讯集团等会员单位，成立了数字经济工作组，致力于推动数字经济领域政策沟通与产业合作。随着两国数字经济的快速发展，中英贸易协会将继续发挥桥梁作用，促进英国与中国伙伴之间的交流合作。

工信部国际经济技术合作中心信息化所所长李苑认为，中英经济互补优势明显，数字经济领域合作前景广阔。未来，建议从加强政策沟通、激发数据要素活力、加强实践经验分享三个方面展开合作。

英中贸易协会高级总监朱俊博（Kiran Patel）表示，数字经济是英中贸易协会目前正在推动两国合作的主要领域。在这个领域，中英两国有很多合作机遇，包括信息安全、国家安全以及数字隐私立法，还有相关的工业标准、产业标准等。协会的宗旨是共建中英数字互信和拓展两国数字经济合作空间。

中国信息通信研究院泰尔终端实验室数字生态发展部主任王景尧和北京经开区“两区”办主任毛山宏，分别从双方产业合作机遇、数字产业投资等方面作了专题发言。思特沃克公司、励讯集团、德勤中国、亦庄智能城市研究院、中建电子等企业相关负责人，围绕中英数字技术创新应用合作等内容进行了专题对话。剑维软件、律商联讯风险信息、中国电信数据发展中心、全图通、小马智行等双方企业负责人，分别介绍了各自企业的数字化转型、研发及最新成果。

与会代表还考察了北京市高级别自动驾驶示范区。

(责编：燕勐、张悦)