中国工商银行河内分行行长杨若飞（左）与越南中国文化中心主任陈运发在仪式上签署合作文本。人民网记者 杨晔摄

人民网河内4月2日电 （记者杨晔）中国工商银行总行与中国文化和旅游部、中国旅游集团等机构2日在北京举行以“兴文旅、促消费，共筑文化强国”为主题的政、银、企签约活动，同时在各分会场还举行了中国工商银行驻越南河内、韩国首尔、日本东京、泰国曼谷、新加坡、澳大利亚悉尼、马来西亚吉隆坡等地机构分别与当地中国文化中心和文旅企业的合作签约仪式。

活动当日，中国工商银行河内分行分别与越南河内中国文化中心及数家本地文旅企业签署了合作协议。双方将建立全面业务合作伙伴关系，充分发掘和利用双方在各自领域的资源和优势，本着“优势互补、合作共赢”的原则，共同探索金融支持文化和旅游产业高质量发展，促进中越文化交流和文旅消费活动。

中国工商银行河内分行将充分发挥集团在金融领域的专业优势，积极履行与合作方签署的各项合作协议，为文旅企业提供更加专业、便捷、高效的金融服务，丰富文化旅游产品，提升服务质量，为广大中越游客提供更丰富多彩的文化体验，共同推动中越文旅产业的繁荣发展。

(责编：燕勐、张悦)