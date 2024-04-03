人民网首尔4月3日电（李帆）4月3日，旅韩大熊猫“福宝”返回中国。当地时间10点40分，“福宝”搭乘车辆抵达仁川机场，并在机场转乘中国提供的包机。抵达中国后，将被送往四川省中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地。

“福宝”搭乘特殊车辆，在爱宝乐园缓行。 人民网 李帆摄

3日，韩国当地下起小雨，但粉丝仍然热情不减，清晨已有很多粉丝前来排队为福宝送行。最早到达爱宝乐园的粉丝表示，他们为参加“福宝”的送别仪式，凌晨4点起床，5点就到了现场。

粉丝们在雨中为“福宝”送行。 人民网 李帆摄

“福宝”于当地时间10点40分乘坐特殊车辆从爱宝乐园熊猫世界缓行20分钟到玫瑰园。该车辆是运送半导体的“无震动”特殊车辆。车辆到达玫瑰园后短暂停留，饲养员姜哲远与宋永宽分别表达对“福宝”的不舍之情和对粉丝的慰藉，希望粉丝不要伤心，“福宝”将在中国获得更多的爱，也永远会是中韩两国人民的“福宝贝”。据悉，饲养员姜哲远在4月2日痛失母亲，但他仍按原计划为“福宝”送别，并与“福宝”一同搭乘包机，护送“福宝”平安回国后再返回韩国。

“福宝”车辆在玫瑰园短暂停留后，通过玫瑰园一侧道路，离开爱宝乐园，前往仁川机场。因健康检疫等原因，在车内的“福宝”无法公开露面。

饲养员姜哲远和宋永宽为“福宝”开路送行。人民网 李帆摄

“福宝”从爱宝乐园玫瑰园一侧道路离开，前往仁川机场。 人民网 李帆摄

“福宝”出生于2020年7月20日，是旅韩大熊猫“爱宝”和“乐宝”在韩国诞下的第一只幼崽，深受韩国民众喜爱，并获得“福公主”“福墩墩”等许多爱称。“福宝”在韩国生活了1354天，一直扮演着中韩“友好使者”和“外交天使”的角色。

粉丝注视“福宝”车辆，满眼不舍。 人民网 李帆摄

一位到现场为“福宝”送别的年轻粉丝表示，自己是一名癌症患者，在抗癌期间无意看到了“福宝”的视频。“在抗癌治疗非常痛苦的时候，是‘福宝’给了我力量和慰藉。”她还向“福宝”表达了祝福，“所谓‘幸福’，虽然没有具体的形态，但如果有的话，‘福宝’你就是我的‘幸福’。希望你在中国健康快乐地长大。”

因“福宝”获得力量和慰藉的年轻粉丝。 人民网 李帆摄

一对情侣表示，“福宝”的存在带给了他们很多幸福和快乐的回忆，希望“福宝”能带着韩国粉丝们的爱与温暖，安全回到中国，并继续快乐无忧地生活。

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