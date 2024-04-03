人民网北京4月3日电 （武妍虹、马康美）中泰两国于今年1月28日签署了互免持普通护照人员签证协定。随着该协定自3月1日起生效，中泰人员往来正式进入“免签时代”。

泰国驻华大使馆公使衔参赞陈金盛（Sittikorn Chantadansuwan）。泰国驻华大使馆供图

如今，互免签证措施实施已满一个月，具体落地效果如何？对双边交流产生了哪些积极作用？就这些问题，人民网对泰国驻华大使馆公使衔参赞陈金盛（Sittikorn Chantadansuwan）进行了采访。

陈金盛表示，泰国政府自去年9月底就着手与中方就免签协定问题开展谈判，初衷是希望便利两国民众互访，并促进本国旅游业发展。自协定生效以来，中国游客访泰热度持续攀升，有效助力泰国旅游业焕发生机与活力。

来自泰国旅游与体育部的数据显示，截至3月31日，泰国本年度累计接待外国游客超过937万人次，创造收入约4547亿泰铢（约合909亿元人民币），其中中国游客超过175万人次，稳居榜首。

与此同时，中国也逐渐成为泰国民众旅游热门目的地。据统计，截至3月31日，云南磨憨边检站共验放泰国籍旅客2100人次，其中磨憨铁路口岸验放629人次，搭乘中老铁路入境的泰国旅客快速增长。

随着免签政策的实施，各方对未来中泰双向旅游持续火热持乐观态度。泰国旅游与体育部预计，2024年将吸引约800万中国游客赴泰旅行，带来约3200亿泰铢（约合640亿元人民币）的消费收入。这将进一步推动泰国旅游业的繁荣发展。

泰国驻华大使馆公使衔参赞陈金盛（右一）接受人民网采访 。人民网 武妍虹摄

陈金盛在采访中表示，泰中关系历史悠久，而民间交流是两国交流中的重要组成部分。免签政策的推出，极大地便利了两国人民之间的沟通交流。符合免签条件的人员在出行前无需再准备各类签证材料，出境游将更方便，贸易往来也更加顺畅。

据了解，享受免签政策要求护照必须在有效期内。中方持公务普通护照、普通护照人员和泰方持普通护照人员，可免签入境对方国家，并且单次停留期不超过30天，每180天累计停留不超过90天。如果停留期超过30天或者需要入境定居，从事工作、学习、新闻报道等须事先批准的活动，仍要在入境前向对方签证机关或主管部门提出申请。

在采访中，陈金盛也作出提醒，中泰两国免签政策的范围仅涵盖旅游、商务和探亲。如果超出这三项目的，则必须在旅行前申请对应的签证。特别要注意的是，不论是中国游客还是泰国游客，在入境对方国家前应提前查阅好相关规定，遵守当地法律法规和文化习俗。

陈金盛最后谈到，明年中泰两国将迎来建交50周年，泰方将积极为相关庆祝活动做好筹备工作。

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