人民网北京4月3日电 （褚梦琦、阿尔达克、俄布拉依）中国“哈萨克斯坦旅游年”3月29日在北京正式启幕。哈萨克斯坦旅游与体育部部长叶尔梅克·玛尔哲赫帕耶夫在接受人民网专访时强调，中国是哈萨克斯坦的优先旅游市场和合作伙伴之一。哈萨克斯坦将利用其丰富的游牧文化、悠久的历史和独特的自然景观吸引更多中国游客。

哈萨克斯坦旅游和体育部部长玛尔哲赫帕耶夫接受人民网采访。人民网 俄布拉依摄

玛尔哲赫帕耶夫指出，哈中两国比邻而居，拥有深厚的历史渊源。自2023年11月中哈互免签证政策生效以来，赴哈萨克斯坦的中国游客人数显著增长。根据哈萨克斯坦旅游和体育部的官方网站信息，2023年前9个月，中国游客在该国国际访客中排名前五，逾36.7万人次。为进一步促进两国间的旅游交流，哈萨克斯坦计划今年将直飞航班的周班次数增至30班。

据介绍，今年哈方精心策划了35项旅游年框架内活动，如举办“民族村”展览、工艺品博览会、美食节等，并将邀请中国知名旅行博主赴哈，宣介哈国旅游文化。

中国“哈萨克斯坦旅游年”旅游发展和投资论坛近日在北京举行的。“作为旅游年的一项重要活动，论坛吸引了约500名哈萨克斯坦代表参加。论坛上展示了哈萨克斯坦20个地区的旅游资源和特色，签署了15份合作备忘录和文件，涵盖数十亿美元的交易，凸显了中哈旅游合作的巨大潜力和广阔前景。” 玛尔哲赫帕耶夫说。

玛尔哲赫帕耶夫表示，中国“哈萨克斯坦旅游年”是一项里程碑式的活动，有助于巩固两国友好关系。“我们相信双方对话将为旅游领域的伙伴关系注入新活力，开辟新前景，为富有成果的长期合作奠定基础。”

哈萨克斯坦政府此前提出，计划到2030年将国内旅游人数增至1100万人次，外国游客数量提升至400万人次，旅游业从业人数达到80万人。

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