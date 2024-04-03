人民网北京4月3日电 （刘动）在马可·波罗逝世700周年之际，威尼斯市立博物馆基金会将举办“马可·波罗的世界——一位十三世纪威尼斯商人的旅程”大型展览。

“马可·波罗的世界”展览的部分展品。威尼斯市立博物馆基金会供图

马可·波罗，这位十三世纪的威尼斯商人，通过他奇妙的旅程，在东西方之间建立了联系，记述他游历见闻的《马可·波罗游记》时至今日仍然为世人所津津乐道。展览的中国部分策展人古马可（Marco Guglielminotti Trivel）在接受人民网书面专访时介绍称，与中国有关的展区是整个展览八个展区中最大的一个，由两个展厅组成，分别展现元朝时期中国南北不同的艺术文化风貌。参观者可以欣赏到象征中亚与欧洲贸易的精美丝织品，元朝的印章、砝码和货币，以及马可·波罗在游记里提到的中国瓷器等丰富的展品。

“马可·波罗的世界”展览的部分展品。威尼斯市立博物馆基金会供图

“展览的新颖之处在于，它将从多个角度呈现这位威尼斯商人的形象：从他在威尼斯的生活，到他的旅行路线，再到他在十九、二十世纪享有的普遍知名度。”古马可认为，马可·波罗的旅行，尤其是《马可·波罗游记》的广泛传播，是欧洲世界了解亚洲的重要钥匙，代表了对不同文化之间理解和对话的探索，这些文化虽然相距遥远，但却是人类共同遗产的一部分。

“马可·波罗的世界”展览的部分展品。威尼斯市立博物馆基金会供图

就中意交往而言，古马可认为，马可·波罗在中意之间建立起了一条跨越七个世纪的纽带，这一联系经过后世利玛窦、郎世宁等人的努力又得到进一步加强。“作为一名商人，马可·波罗对一切不同的事物充满好奇心、尊重和敏感性，他的经历让人们认识到，经济关系也可以拥有巨大的社会文化价值。”

“马可·波罗的世界”展览的部分展品。威尼斯市立博物馆基金会供图

据了解，展览将于4月6日在威尼斯总督府开幕，持续至9月29日，展出包括收藏在意大利和欧洲主要博物馆的大量藏品，以及来自中国、亚美尼亚、卡塔尔和加拿大等世界各地的展品，共计300余件。据古马可介绍，中国展品将近一半来自上海博物馆，“这是威尼斯和上海两地文博机构之间增进交流的宝贵经验，也期待未来双方进一步合作”。

“马可·波罗的世界”展览的部分展品。威尼斯市立博物馆基金会供图

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