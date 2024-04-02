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他们春耕有一套丨巴基斯坦籍博士在华“研”春耕

2024年04月02日17:08 | 来源：新华网
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新华社合肥4月2日电（记者汪海月、赵金正）雨过天晴，安徽省农科院的试验田里，伴随着拖拉机的轰鸣声，紧实的土地被旋转破开，地表以下的根茬悉数露出。

忙碌于春耕的人群之中，有一位肤色偏黑、留着络腮胡的外国小伙。行走于田地之间，俯身细细察看土壤的厚度、松软和干湿度，他用不太流利的汉语和农机手交流。他是来自巴基斯坦的农学博士穆麦森。春天来了，他新一年的农业实验也开启了。

穆麦森（右）和同事在试验田里察看春耕情况。新华社记者 赵金正 摄

穆麦森（右）和同事在试验田里察看春耕情况。新华社记者 赵金正 摄

5年前，穆麦森来到安徽农业大学攻读农学博士，研究抗冻小麦，毕业后又继续在安徽省农科院研究节水抗旱稻。

穆麦森在查看研究水稻培育的相关论文。新华社记者 汪海月 摄

穆麦森在查看研究水稻培育的相关论文。新华社记者 汪海月 摄

在这位“农业迷”看来，春耕是保障农作物健康成长的关键一步。这些天，他除了在课堂和实验室学习研究，还将许多时间“泡”在了田间地头，“挖”到了不少宝藏。

“中国有句俗语叫‘眼见为实’，这几年的春耕时节，我参观了很多农民的田地和农场，看到他们使用很多现代化的智慧机械，比如可卫星定位和自动驾驶的拖拉机，能高效喷洒除草剂的植保无人机，还有实时监测土壤湿度的土壤墒情监测器，真是大开眼界！”穆麦森一口气说道。

前不久，他前往合肥市长丰县，在那里的数字草莓示范园，看到了生长在“半空”中的草莓、定时定点采集各类数据的巡检机器人，以及能自动运作的智能水肥系统和补光灯。

“整个草莓园有很多自动化设备，人们用手机和电脑就能远程操控和实时监测。”穆麦森回忆起草莓园的所见所闻仍啧啧称奇。

在各地参观交流时，这位好学的小伙忍不住上手操作，向农民和现场的科技人员积极请教，仔细了解这些设备的原理和操作方式，亲身体验如何使用它们服务春耕。

穆麦森说，通过多次实操训练以及自学说明书，他已经学会使用无人机等多种智慧农具，逐渐成长为一名合格的“农机手”。

让穆麦森惊喜的是，安徽省农科院位于阜阳市的科研基地最近正在安装现代化设备。届时，他将有更多机会接触这些“黑科技”，并利用它们来更好地研究节水抗旱稻。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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