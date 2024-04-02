新华社大马士革4月2日电 热点问答｜伊朗驻叙利亚使馆遭袭三问

新华社记者

伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑4月1日遭导弹袭击。据伊通社2日报道，袭击已造成7人死亡。据伊朗媒体报道，死者中包括伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”高级指挥官。

这是自2011年叙利亚危机爆发以来，伊朗驻叙外交机构首次遭袭，也是新一轮巴以冲突爆发后首次在叙有外交机构遇袭。袭击伤亡情况如何？为何使馆目标遭袭？各方反应如何？

伤亡情况如何？

据伊通社2日发布的最新数字，此次袭击造成的死亡人数升至7人。据伊朗媒体早些时候报道，袭击造成包括伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”高级指挥官在内的5人死亡，另有12人受伤。

伊朗驻叙利亚大使侯赛因·阿克巴里1日透露，他本人的官邸就位于遭袭建筑内，但事发时他身在别处。据叙利亚军方发表的声明，当天17时许，以色列从其占领的戈兰高地方向对伊朗领事部门建筑发动导弹袭击，造成建筑严重损毁。

当天17时许，新华社记者在叙首都大马士革驻地接连听到两次明显的爆炸声，随后看到城西方向升起滚滚浓烟，街上陆续响起警笛声。记者第一时间赶到事发现场后看到，遭袭建筑整栋垮塌、受损严重，废墟上持续冒出浓烟，消防和救援人员赶赴现场展开工作。

伊朗驻叙利亚大使馆新闻处一名工作人员对新华社记者说，袭击发生时，包括多名伊朗军事顾问在内的受邀人员正在楼里准备参加开斋宴。

为何袭击使馆目标？

2011年叙利亚危机爆发后，以军多次以打击伊朗军事设施为由空袭叙境内目标。叙利亚和伊朗均否认伊朗在叙有驻军。去年10月新一轮巴以冲突爆发后，以色列对叙境内目标的袭击更加频繁。

据伊朗媒体报道，在这次袭击中，64岁的伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”的高级指挥官穆罕默德-礼萨·扎赫迪及其副手哈吉·拉黑米死亡。

据沙特阿拉伯《中东报》1日报道，扎赫迪长期担任“圣城旅”在黎巴嫩分支机构的指挥官，对扩大伊朗伊斯兰革命卫队在黎活动有重要作用。同时，扎赫迪被视为叙利亚情报机构和黎巴嫩真主党之间的“协调人”，而以色列视真主党为重大安全威胁，指称伊朗经由叙利亚陆地走廊向真主党输送武器，威胁以色列安全。

美国《华尔街日报》1日援引以色列舆论观点报道说，此次袭击是2020年伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼在伊拉克遭美军空袭身亡后“最为重要的暗杀行动”。扎赫迪被指负责帮助伊朗向黎巴嫩真主党运送武器，并与真主党领导人赛义德·哈桑·纳斯鲁拉有密切联系。

英国广播公司网站1日刊文认为，此次袭击可以看作地区局势的严重升级，以色列似乎正在考验伊朗及其盟友的决心，并试图向其施加更大压力。

各方反应如何？

此次袭击引发国际社会高度关注，多国及地区组织对以色列的袭击行为予以谴责。

据伊朗外交部2日消息，伊朗外长阿卜杜拉希扬同伊斯兰合作组织秘书长塔哈就袭击事件通电话。阿卜杜拉希扬强烈谴责袭击行为，表示以方行为违反国际法和《维也纳外交关系公约》，并要求伊斯兰合作组织立即对以色列的行为采取适当措施。塔哈强烈谴责以色列针对外交机构的袭击。

伊朗驻叙大使侯赛因·阿克巴里1日表示，伊朗对此次袭击“不会没有回应”。他警告说，“以色列将为其行为承担后果，我们将以同样的力度进行回应”。伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼发表声明说，伊朗保留对袭击采取反制措施的权利。

据媒体报道，叙利亚外长梅克达德在袭击后前往伊朗大使馆，并在与伊朗外长阿卜杜拉希扬的通话中对袭击予以“最强烈措辞”的谴责。

伊拉克外交部1日发表声明说，以方袭击行为违反国际法，侵犯叙利亚主权，袭击行为威胁享有外交豁免权的外交使团的安全。声明警告，暴力行径范围的扩大将导致地区进一步混乱和不稳定。伊拉克外交部呼吁国际社会迅速采取行动，停止在加沙地带的暴力和破坏活动以及针对叙利亚领土的持续袭击。

约旦外交与侨务部1日发表声明说，针对外交机构的袭击严重违反了国际法和《维也纳外交关系公约》。

此外，卡塔尔、阿曼、阿联酋、巴基斯坦、俄罗斯等也对袭击事件进行了谴责。

截至目前，以色列和美国尚未对袭击事件做出正面回应。但据以色列《新消息报》1日报道，以方已指示其驻世界各国的大使馆加强安全措施。（参与记者：冀泽、程帅朋、沙达提、吕迎旭、白平、孙天朗）

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