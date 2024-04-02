人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

特朗普缴纳纽约财务欺诈案1.75亿美元保证金

2024年04月02日17:05 | 来源：新华网
小字号

　　新华社纽约4月1日电（记者兴越　刘亚南）美国纽约州法院系统公布的一份文件显示，前总统特朗普4月1日缴纳了纽约民事财务欺诈案1.75亿美元的保证金，以避免案件上诉期间资产被扣押。

　　文件显示，特朗普通过加州一家保险公司缴纳了这笔保证金，但并未列出特朗普用于担保这笔金额的抵押品。

　　2月16日，美国纽约市曼哈顿一家法院裁定特朗普财务欺诈罪名成立，判处其支付高达3.55亿美元的罚金及近1亿美元利息。为避免在上诉期间资产被扣押，特朗普必须在3月25日前缴纳逾4亿美元的保证金。就在25日最后期限当天，纽约市一家上诉法院作出裁决，将保证金金额大幅下调至1.75亿美元，并要求在10天内交齐。

　　目前，特朗普一方已提出上诉。如胜诉，保证金将被如数归还；如败诉，他需支付逾4亿美元。如特朗普无足够资金支付，其资产可被扣押来执行判决。

　　除多个民事案件外，特朗普目前还身陷4起刑事案件。其中，特朗普涉嫌向女演员支付“封口费”一案定于4月15日在纽约曼哈顿开庭审理。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部