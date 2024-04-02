新华社纽约4月1日电（记者兴越 刘亚南）美国纽约州法院系统公布的一份文件显示，前总统特朗普4月1日缴纳了纽约民事财务欺诈案1.75亿美元的保证金，以避免案件上诉期间资产被扣押。

文件显示，特朗普通过加州一家保险公司缴纳了这笔保证金，但并未列出特朗普用于担保这笔金额的抵押品。

2月16日，美国纽约市曼哈顿一家法院裁定特朗普财务欺诈罪名成立，判处其支付高达3.55亿美元的罚金及近1亿美元利息。为避免在上诉期间资产被扣押，特朗普必须在3月25日前缴纳逾4亿美元的保证金。就在25日最后期限当天，纽约市一家上诉法院作出裁决，将保证金金额大幅下调至1.75亿美元，并要求在10天内交齐。

目前，特朗普一方已提出上诉。如胜诉，保证金将被如数归还；如败诉，他需支付逾4亿美元。如特朗普无足够资金支付，其资产可被扣押来执行判决。

除多个民事案件外，特朗普目前还身陷4起刑事案件。其中，特朗普涉嫌向女演员支付“封口费”一案定于4月15日在纽约曼哈顿开庭审理。

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