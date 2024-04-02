人民网东京4月2日电 （许可）日本小林制药公司3月29日在大阪召开记者会称，去年制造的红曲原料和产品中混入的不明成分，很可能是由青霉产生的“软毛青霉酸”。目前，该公司已将这一成分作为不明成分的备选之一上报日本政府。

根据小林制药公司公布的消息，截至3月28日晚，服用该公司生产的含红曲成分保健品的消费者中已有5名男女死亡，年龄在70岁～99岁之间。目前，出现肾脏疾病等健康问题住院的人数已攀升至114人，约680人曾前往医院就诊或希望就诊。该公司在3月22日召开的新闻发布会上曾透露，有2人在治疗过程中暂时需要人工透析。该公司称，尚未确定死亡病例与服用红曲保健品有直接的因果关系。

公司决策迟缓引发社会质疑

3月22日，小林制药公司称近期有部分消费者服用了该公司生产的含有红曲成分的保健品后，出现肾脏疾病等症状，决定召回含有红曲成分的3款产品。

小林制药公司社长在3月28日举行的股东大会上道歉并说明情况。有股东表示“很愤怒，给大家造成了很大麻烦”“从未想过（产品）会涉及人命，非常震惊”。

日本《朝日新闻》《每日新闻》等多家媒体报道称，小林制药公司从今年1月起便陆续收到关于消费者服用红曲保健品后身体不适的报告，但3月才向大众公布。对此，日本国内广泛质疑该公司“决策迟缓”。

据悉，受红曲原料问题影响，小林制药公司的股价在3月25日下跌16.51%。小林制药公司2023年生产的红曲原料总量达到18.5吨，其中2.4吨用于本公司的产品，剩余的16.1吨出售给各大企业。超过170家饮料、食品厂商、商社等使用了该公司生产的红曲原料，目前多家企业已陆续宣布回收相关产品。由于涉及批发商，波及范围可能会进一步扩大。

小林制药公司此前表示，去年生产的部分红曲原料中可能含有来自霉菌的不明成分会危害健康，目前正在加紧分析原因。他们呼吁消费者立即停止服用该保健品。

围绕小林制药生产的含有红曲成分的保健品，日本消费者厅要求小林制药重新审查含有红曲成分的8种功能性标示食品的安全性，并于4月5日前提交报告。与此同时，日本消费者厅要求福冈市的一家公司也提交安全性报告。该公司销售的功能性标示食品含有同样的成分。

随着受害人数的不断攀升，日本内阁官房长官林芳正在近日的记者会上表示，日本厚生劳动省正在与小林制药总公司所在的大阪市政府合作，通过调查原因并实施自主召回等办法，防止损害民众健康的事态继续蔓延。厚生劳动省还将与国立卫生研究所合作，共同寻找导致问题发生的物质。

据悉，小林制药公司的包含营养补充剂在内的保健品销售额，占其日本市场销售额的50%以上，此次事件对该公司造成的影响尚无法评估。

据中国消费者协会发布的信息，被列入自主召回对象的产品均未在中国大陆市场上销售，但存在通过跨境平台、境外实体店铺等渠道购入的可能。小林制药公司3月22日发表声明，呼吁中国消费者停止服用相关产品并进行召回。据韩联社报道，韩国政府3月29日宣布，已采取措施停止进口红曲相关产品。

专家提醒服用保健品应慎重

日本名古屋市立大学药学研究科教授中川秀彦接受媒体采访时表示，有研究表明软毛青霉酸对恶性疟原虫有抑制作用，是一种有毒化合物，由青霉产生。如果保健品中含有一定量以上的软毛青霉酸，意味着有可能在培养红曲菌的阶段混入了青霉，连同青霉一起培养导致。中川教授指出，尽管软毛青霉酸对人体的影响尚不清楚，但与其同类的化合物会损伤人体的肝脏和肾脏，软毛青霉酸也有这种可能性。

日本大阪大学研究生院医学系研究科消化系统内科学教授竹原彻郎提醒公众，混合服用保健品或将保健品与药物混合服用，在某些情况下会出现问题。即使已经服用该保健品很长时间且还没有出现任何问题，但当需要服用其他药物时，此前所服用的保健品的毒性可能就会显现出来。

日本米山医院院长米山公启也指出，人们往往认为保健品比药品更安全可靠，其实并非如此。药品的疗效和安全性都经过严格的临床试验，并且需在医生的指导下使用，一旦患者出现疑似副作用的症状出现，则会要求患者立即停止服用。因此，药物反而更安全。

日本顺天堂大学消化内科客座教授汪先恩接受人民网采访时表示，小林制药公司的红曲保健品引发的问题还有待调查，一般来说红曲菌成分不会引发肾衰竭等副作用，估计是混入其他物质造成的。天然保健品的调节作用比较平缓，也比较安全，但如果对血压、血脂、血糖等某类身体指标在短期内有较强的抑制作用，则需要注意。因为高血压、高血脂等疾病是内脏功能发生障碍后的症状，仅仅医治一个症状或指标，是治标不治本。

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