郭丹

新华社东京4月2日电 通讯｜“我在车里住了整整3个月”——日本能登半岛地震灾民生活依然困难重重

新华社记者郭丹

“我在车里住了整整3个月。估计这个月10号政府帮着建的临时安置房就能好，到那时就可以去抽签了。”4月1日，能登半岛地震3个月后，日本石川县珠洲市议员、珠洲市日中友好协会会长三盃三千三在电话中告知记者他的生活现状。

2024年元旦当天，日本能登半岛发生7.6级地震并引发海啸。据石川县政府官方网站发布的最新数据，截至3月29日，地震共造成244人死亡，1433人受伤，超7.5万户家庭住宅受损，目前仍有逾1.5万人在避难所度日。三盃说，像他一样在私家车或自家温室大棚里住了3个月的人不在少数。

虽然石川县政府为受灾居民搭建临时安置房，但数量难以满足需求。据日本《北陆新闻》报道，石川县将建设共计5131套临时安置房，申请者却有6610户，覆盖率不足八成。

三盃告诉记者，他所在的町一共建了86套临时安置房，但有96户申请，“肯定会有人住不上，到时会优先一些残障人士、带小孩的，其他人抽签决定”。他说，临时安置房可以免费住两年，之后需要另找住处，比如搬到市营公共住宅。

三盃所在的珠洲市紧靠日本海，当地居民主要以捕鱼为生。能登半岛地震导致海底隆起，包括珠洲市在内，部分灾区海岸线向海中推进一两百米，原来的港口不能泊船，渔民出海捕鱼不便，生活来源成了问题。三盃说，珠洲市老龄化严重，很多老年人只能靠微薄的年金生活。

除了收入问题，用水难也让灾区民众头疼。石川县政府官网显示，截至3月29日，珠洲市、轮岛市、能登町等仍有约8000户居民停水。三盃说，除了医院和个别场所，珠洲市大部分地区尚未恢复供水。“连市里的政府机构都没有水，地震严重损坏地下管道。”

能登半岛地震在部分地区引发土壤液化。据日本防灾科学技术研究所公布的调查结果，石川、富山、福井、新潟4县32个城镇超过2000处地点出现土壤液化，给管道修复造成困难。

三盃说，目前灾区的交通状况有所改善，“现在已经能正常接收邮件包裹了”。他告诉记者，4月5日当地小学将举行开学典礼，“听说会有大约六成孩子回来上学”，“生活还得继续”。

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