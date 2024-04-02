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现场直击丨爆炸、浓烟与废墟——伊朗驻叙使馆领事部门建筑遭袭

2024年04月02日14:20 | 来源：新华网
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新华社大马士革4月1日电 现场直击｜爆炸、浓烟与废墟——伊朗驻叙使馆领事部门建筑遭袭

新华社记者冀泽 程帅朋

4月1日下午，大马士革城区接连响起两声巨大的爆炸声。正在驻地工作的新华社记者冲上阳台，看到大马士革城西方向升起滚滚浓烟，但无法确定是空袭还是恐袭。几分钟后，街上响起警笛声。

记者与同事第一时间赶往事发现场。抵达后看到，位于城市主干道旁的迈宰居民区内，一栋多层建筑整体垮塌，楼板交错堆叠，废墟上浓烟滚滚。旁边道路上散落着大量碎石和玻璃碎渣。爆炸造成的冲击波甚至震碎了主干道对面建筑的玻璃。

v这是2024年4月1日在叙利亚首都大马士革拍摄的空袭现场（手机拍摄）。叙利亚通讯社1日报道，以色列当天空袭伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑。叙军方说，袭击造成大量人员伤亡。新华社发（胡马姆摄）

这是2024年4月1日在叙利亚首都大马士革拍摄的空袭现场（手机拍摄）。叙利亚通讯社1日报道，以色列当天空袭伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑。叙军方说，袭击造成大量人员伤亡。新华社发（胡马姆摄）

受袭建筑紧邻伊朗驻叙利亚大使馆，废墟中清晰可见的伊朗国旗引起了记者的注意。记者意识到，这次袭击可能不同寻常。

很快，消防车、救护车、警车和救援车辆抵达现场，救援工作随即展开。安全人员封锁了事发区域，疏散无关车辆和人员，并对周边道路实行部分戒严。

叙利亚外长梅克达德和伊朗驻叙利亚大使侯赛因·阿克巴里很快赶到现场。阿克巴里对媒体说，遭袭建筑为伊朗驻叙大使馆领事部门建筑，他本人的官邸就位于遭袭建筑顶层，不过袭击发生时他正在旁边的使馆里办公。

阿克巴里说，以军F-35战机从其占领的戈兰高地方向发射6枚导弹袭击该建筑，至少5人在袭击中死亡。他强烈谴责以色列的袭击，称此次袭击“不会没有回应”。梅克达德同样强烈谴责以色列袭击，并表示该行动不会影响叙伊关系。

这是2024年4月1日，在叙利亚首都大马士革，救援人员在袭击现场进行救援。新华社发（阿玛尔摄）

这是2024年4月1日，在叙利亚首都大马士革，救援人员在袭击现场进行救援。新华社发（阿玛尔摄）

伊朗驻叙大使馆新闻处一名工作人员对新华社记者表示，袭击发生时，包括多名伊朗军事顾问在内的受邀人员正在楼里准备参加开斋宴。

当下正值穆斯林斋月，但叙利亚民众对和平的期盼仍未实现，叙土地上硝烟依旧。仅在上周，叙北部阿勒颇省遭空袭和恐怖组织的无人机袭击，叙通社称东部代尔祖尔省遭美国空袭等，这些事件都导致大量人员伤亡。

本轮巴以冲突爆发后，以色列对叙境内目标的袭击更加频繁。记者在大马士革市区时常会听到空袭或叙军方拦截导弹的爆炸声。最近，发生在白天、针对人员密集居住区建筑的袭击激增，致不少平民伤亡。

1日发生的袭击引发民众新一轮忧虑。在被袭建筑附近餐厅工作的梅苏告诉记者，事发后她的家人纷纷来电确认她的安全情况。她担心本次袭击会使叙利亚局势进一步恶化。

到当晚8时许，记者看到事发地点周边交通已恢复正常，救援人员仍在现场搜救。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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