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欧洲左翼党前主席：求同存异 共同发展

2024年04月02日14:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京4月2日电 （谷羽桐、花放、刘动）当前，国际局势变乱交织，百年变局加速演进。“在此背景下，在相互尊重、求同存异的基础上团结合作、共同发展尤为重要。” 欧洲左翼党前主席、德国罗莎·卢森堡基金会主席海因茨·比尔鲍姆日前在访华期间接受人民网专访时表示。

欧洲左翼党前主席、德国罗莎·卢森堡基金会主席海因茨·比尔鲍姆接受人民网记者专访。人民网 刘动摄

欧洲左翼党前主席、德国罗莎·卢森堡基金会主席海因茨·比尔鲍姆接受人民网记者专访。人民网 刘动摄

2017年，比尔鲍姆作为德国左翼党国际委员会主席受邀首次访华并参加中国共产党与世界政党高层对话会。“中国共产党提出，世界各国人民应该秉持‘天下一家’理念，张开怀抱，彼此理解，求同存异，共同为构建人类命运共同体而努力。这给我留下了极其深刻的印象。”比尔鲍姆坦言，正是当时的所见所闻和交流对话让他对中国的发展道路产生了浓厚的兴趣，决定开始长期关注中国发展，希望进一步了解中国发展的理念与经验，增进对中国共产党和中国特色社会主义理论的理解。

比尔鲍姆认为，由于不同的历史文化背景，中国与欧洲的发展道路存在差别。但各国都应深刻认识到不同文化之间的差异性和全球文明的多样性。与其在不同文明之间进行毫无意义的比较和对抗，不如秉持开放包容的态度相互理解、相互尊重。比尔鲍姆对中国强调彼此理解、求同存异的外交思想高度认同。“要多极化而非单边霸权主义，要和平发展而非冲突对抗，这才是世界政治的应有之态”，他强调。

中国式现代化是比尔鲍姆此行关注的焦点之一。他认为，中国式现代化是带着鲜明中国特色的发展道路。为更好理解这条发展之路，比尔鲍姆在此次访华的最后一天专门参观了中共一大会址纪念馆。在那里，他深切体会到了，中国共产党的历史就是一部党同人民群众血肉相连、患难与共的奋斗史。“中国走出的这条特色社会主义道路是完全从中国实际出发的。”他表示，每个国家都有权利根据自身的实际情况，在总结经验和展开对话的基础上，探寻一条适合自己的发展道路。

比尔鲍姆参观中共一大会址纪念馆。人民网 刘动摄

比尔鲍姆参观中共一大会址纪念馆。人民网 刘动摄

在过去几十年中，中国的脱贫攻坚工作实现了彪炳史册的伟大奇迹。比尔鲍姆对此大加赞赏：“这是中国近几十年来取得的最突出的成就之一。”他表示，比成就本身更重要的，是弄清中国何以实现这样的奇迹。“天上不会掉馅饼。中国曾面临着非常困难的处境，正是在中国共产党的正确领导下，中国人民才能通过艰苦奋斗，在相对较短的时间内实现了脱贫攻坚的胜利。”

当前，国际形势波诡云谲，在比尔鲍姆看来，德中、欧中关系也面临着纷繁复杂的局面。他强调，无论是他本人，还是德国罗莎·卢森堡基金会，都愿积极搭建促进国际社会交流合作的对话平台，继续向德国及欧洲各界客观、真实地介绍中国和中国共产党，推动德国左翼党同中国共产党交流交往，在相互尊重，求同存异的基础上，为促进德中、欧中关系发展作出贡献。

(责编：燕勐、常红)

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