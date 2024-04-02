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美报告人感染高致病性禽流感病毒病例

2024年04月02日14:06 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶4月1日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心1日报告一例人感染H5N1型高致病性禽流感病毒病例，患者目前症状轻微。这是美国发现的第二例人感染该病毒的病例。

　　据美疾控中心介绍，这一病例出现在得克萨斯州，感染者接触过疑似感染H5N1型禽流感病毒的奶牛。感染者报告的唯一症状是眼睛发红，与结膜炎类似。患者目前已被隔离，正在接受抗流感病毒药物治疗。

　　美疾控中心表示，禽流感对公众健康造成的风险较低，上述病例不会改变这一风险评估。但近距离或长期接触感染禽流感病毒禽类的人感染风险相对较高，应采取相应预防措施。美疾控中心正在与州卫生部门合作，继续监测可能接触过感染禽流感病毒的禽类或其他动物的人员，并对出现相关症状的人员进行检测。

　　美国首例人感染H5N1禽流感病毒病例于2022年出现在科罗拉多州，感染者直接接触并扑杀过疑似感染这种病毒的家禽。

　　据美疾控中心介绍，H5N1型禽流感病毒主要在野生鸟类中广泛传播，人感染此类禽流感病毒并不常见。自美国于2021年底首次在野生鸟类和家禽中监测到H5型禽流感疫情以来，美疾控中心一直在监测接触受感染禽类的人群的患病情况。感染这种病毒的症状包括眼部感染、上呼吸道感染等轻症，也会出现因肺炎导致的死亡等。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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