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拉美学者看中国——

阿根廷汉学家：中华文明向世界贡献了“善治理念”

人民网记者 吴思萱 赵健 周雨 张荣
2024年04月02日14:03 | 来源：人民网-国际频道
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中国和拉美都有博大精深的古老文明，中拉文明互鉴、人文交流合作日益加深。全球文明倡议提出一周年之际，阿根廷布宜诺斯艾利斯大学阿根廷-中国研究中心主任、阿根廷知名汉学家毕嘉宏（Ignacio Villagran）接受人民网记者专访，讲述他眼中的中华文明。

阿根廷布宜诺斯艾利斯大学阿根廷—中国研究中心主任、阿根廷知名汉学家毕嘉宏（Ignacio Villagran）接受人民网记者专访。人民网记者 张荣摄

阿根廷布宜诺斯艾利斯大学阿根廷-中国研究中心主任、阿根廷知名汉学家毕嘉宏。人民网记者 张荣摄

“中国的变化令人惊叹”

毕嘉宏曾六次来华。2010年，他首次来到中国，携家人在北京生活过一年时间。谈及他与中国多次接触的经历，毕嘉宏称赞道：“中国的变化令人惊叹——无论是基础设施水平，还是人民的生活水平都在不断提升。我亲眼见证了中国的发展速度。”

早在阿根廷布宜诺斯艾利斯大学政治学专业读书时，毕嘉宏就对中国产生了浓厚兴趣，由此开启了他的汉学研究之路。

作为少数同时掌握现代汉语和古代汉语的汉学家，毕嘉宏在采访中向记者讲述了多年学习中文的经历。2000年前后，他在大学本科阶段开始接触中文。在硕士阶段，他求学于墨西哥学院亚非研究中心。该中心是拉美大陆最早开展中国学研究的学术机构之一。“我在学习中国研究课程时，周一至周五坚持每天学习中文4小时。”他说。

毕嘉宏谦虚地表示，尽管自己掌握了现代汉语，也可以对古代汉语开展一些研究，但要做好汉学研究，还远远不够。“中文的博大精深和复杂变化需要我用一生的时间来学习。”

阿根廷汉学研究未来可期

采访中，毕嘉宏向记者介绍：“20多年前，布宜诺斯艾利斯大学社会科学院设立了东亚研究项目，研究对象包括中国、韩国和日本这三个主要的东亚国家。2018年在该项目基础上成立了阿根廷-中国研究中心。”

作为布宜诺斯艾利斯大学阿根廷-中国研究中心主任，毕嘉宏表示，中心自成立起就积极开展双边关系研究和对华合作。一方面，通过参与各类学术活动、参加国际论坛和多层次论坛、出版书籍推动学术成果落地，持续拉近阿中两国高校和人文社会学领域的距离；另一方面，协助各级政府与文化教育部门开展合作，通过策划博物馆展览、组织中国传统文化剧团访阿等多种形式，不断推动中国文化在阿传播。

毕嘉宏对中国的研究和教学贯通古今。他目前在阿根廷两所大学授课：在布宜诺斯艾利斯大学教授当代中国课程，在阿根廷国立萨缅托大学教授中国历史。他谈道：“阿根廷对中国的认知缺少正确的信息或存有误解，因此，有必要阐释清楚中国历史、当代中国和中国在世界舞台上的角色。”他认为，认识中国应该要结合中国的思想和历史，从中国作为人类伟大文明的历史视角出发，思考当前中国在国际关系中的角色。

“我的学生对古今的中国都非常感兴趣。”毕嘉宏欣喜地提到，目前有45位学生正在学习中国相关课程，且对中国的兴趣愈发浓厚，学生人数还有望继续增长。青年学生渴望了解真实的中国，研究阿中两国如何更好地实现共赢发展。“我们正在研究奖学金事宜，为学生前往中国提供机会。”他补充说。

在毕嘉宏看来，阿根廷以及整个拉丁美洲的汉学研究未来可期。他表示，目前墨西哥的中国研究较为具体丰富，哥斯达黎加和阿根廷等拉美国家的汉学研究也在不断兴起和发展。

阿根廷布宜诺斯艾利斯大学阿根廷—中国研究中心主任、阿根廷知名汉学家毕嘉宏（Ignacio Villagran）接受人民网记者专访。人民网记者 周雨摄

阿根廷布宜诺斯艾利斯大学阿根廷-中国研究中心主任、阿根廷知名汉学家毕嘉宏接受人民网记者专访。人民网记者 周雨摄

全球文明倡议意义深远

毕嘉宏于2017年到中国陕西师范大学访学，也曾赴甘肃敦煌参观过莫高窟。他回忆道：“在那里，我思考中国文化与其他文化的相遇和交融。河西走廊见证了文化对话的伟大时刻。”

河西走廊是中国古代丝绸之路和“一带一路”倡议的重要地理节点，毕嘉宏也在这里深刻认识到共建“一带一路”倡议中民心相通的题中之义。他指出，共建“一带一路”倡议积极促进各国对话，在平等互利基础上，协调对各国共同发展的有利政策。在“一带一路”框架下，各国可以根据自身特点和需求，发展不同行业，实现合作共赢。

谈及中华文化于世界之意义，他认为，从政治学研究角度而言，中华文化向世界贡献了“善治理念”，强调“以人为本”。

毕嘉宏讲到：“中国提出的全球文明倡议，既包含中国独特的元素，也是世界通用的。”在他看来，不同国家的文化和文明没有高低优劣之分，“世界不是单一的，不存在单一的社会模式、民主模式和经济发展模式”。他强调，全球文明倡议尊重世界文明多样性，尊重各国的历史和发展轨迹，不把自己的价值观和模式强加于人，意义深远。

“中国式现代化以人为本”

2024年是中国和阿根廷建立全面战略伙伴关系十周年。毕嘉宏表示，两国在政治、经济、文化、教育、科技等多层次和跨领域合作不断深化，增进了双边关系。目前，他也积极参与到中国—阿根廷社会科学虚拟中心的“中国和阿根廷数字技术减贫”项目中，用他的研究和经历帮助项目团队了解真实的中国，讲述中国发展的故事。

在上世纪90年代和本世纪初，毕嘉宏曾对中国的扶贫政策做过一些研究。多年来屡次访华的经历，也让他有机会看到中国偏远地区如何因地制宜推动产业发展，并通过高效的组织引领、正确的政策导向、利用基础设施网络和数字技术实现跨区域联动发展。

从“脱贫攻坚”到“乡村振兴”，从“全面建成小康”到“以中国式现代化推进中华民族伟大复兴”，毕嘉宏高度评价中国式现代化带来的发展成就，称赞“中国式现代化以人为本”。他表示，中国已完成了消除绝对贫困的艰巨任务，并积极发展全过程人民民主，不断追求共同富裕和人与自然和谐发展，“这是我的真实所见”。

“我发现，现在中国城市里的新能源车越来越多，电动车的‘中国制造力’也十分强劲，这都是中国式现代化的鲜活例证。”毕嘉宏最后指出了他眼中的中国式现代化的核心要义：“中国式现代化不是为资本主义的发展和少数人的利益服务，而是以人和未来的视角，为社会谋福利。”

(责编：燕勐、常红)

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