人民网北京4月1日电 （记者李琰）第十八届中法文化之春开幕式1日在北京举行。正在此间访问的法国外长塞茹尔内出席开幕式，宣传大使杨紫琼与让·托德夫妇、法国驻华大使白玉堂以及来自中法两国各界友好人士逾200人参加了活动。

法国外长塞茹尔内出席第十八届中法文化之春开幕式并致辞。人民网记者 李琰摄

今年是中法建交60周年，也正值中法文化旅游年。塞茹尔内表示，作为庆祝两国建交60周年重要活动之一，本届艺术节富有意义。文化交流在促进法中友好交往中一直发挥着重要作用，增进了两国人民相知相交。希望借助本届中法文化之春精彩纷呈的活动安排，中国民众能近距离感受法国历史印记和现代艺术创新，以及法中艺术家联袂创作带来的惊喜。

当日，大型展览“紫禁城与凡尔赛宫——17、18世纪的中法交往”在故宫博物院开幕，由此拉开了中法文化之春大幕。展览以中法两国外交、文化和艺术交流为主题，通过故宫博物院、凡尔赛宫以及其他收藏机构的约200件文物精品，展现百年间双方彼此尊重、相互欣赏的政治交往史，彼此借鉴、相互学习的文化交流史。

中法文化之春宣传大使让·托德致辞。人民网记者 李琰摄

据介绍，本届中法文化之春将从4月持续至12月，一系列文化交流活动在中国多地举办，涵盖视觉艺术、工艺设计、舞台艺术、音乐、电影、数字技术、图书和思辩等领域，包括法国国家家具管理馆、巴黎亚洲艺术博物馆、兰斯美术馆的展览，法兰西喜剧院、波尔多国家歌剧院芭蕾舞团、奥德温剧院的巡演。

工艺设计是本届中法文化之春的又一亮点。著名的巴黎工艺创新双年展首次在海外落地，在北京举办“Revelations China”工艺创新博览会。包括法国精品业联合会及其成员的展览、上海博物馆围绕卡地亚藏品的展览在内的多场展览将展示法国手工艺技艺，同时与中国手工艺展开对话。数字化和沉浸式技术也将为艺术创作服务，提供围绕法国文化遗产的独特体验。

中法文化之春宣传大使杨紫琼宣布艺术节开幕。人民网记者 李琰摄

“中法文化之春”创立于2006年，作为中国境内首个外国艺术节和法国境外最重要的法国艺术节，它始终坚持让艺术跨国跨界的初衷，推动中法两国艺术机构和艺术家之间的交流与合作。

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