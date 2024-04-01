人民网首尔4月1日电 （李帆）3月29日，涉韩投资及纠纷解决研讨会暨中日韩商事调解中心首尔联络处揭牌仪式在首尔举行。中国驻韩国大使馆经济商务处参赞冉德艳、中日韩合作秘书处副秘书长颜亮、中日韩国际商事调解中心主任王丽等中韩两国相关政府人士、国际组织、法律专家、商界代表、文化界代表等近200人受邀出席了当天的活动。

涉韩投资及纠纷解决研讨会上嘉宾合影留念。 人民网 李帆摄

本次论坛围绕“涉韩投资”“涉韩争议解决”及“中日韩调解中心涉韩调解”三大主题进行研讨交流，为中韩两国乃至东亚地区的经济合作与法治建设注入了新的智慧与活力。

冉德艳指出，中韩建交以来，中国对韩投资合作稳步发展、量质齐升，现已涵盖金融保险、批发零售、交通物流、电子通信、商务服务、金属化工等诸多领域，成为中韩经贸合作的重要组成部分。他表示，期待中日韩国际商事调解中心能够为中资企业在韩经营发展、中韩两国企业有效防范化解风险纠纷发挥积极作用，提供有益参考。

颜亮表示，中日韩合作秘书处的建立宗旨在于促进中日韩三国间的持久和平、普遍繁荣和共同文化。本次活动以如何更好促进中韩经贸法律文化交流为主题，与秘书处的设立宗旨吻合，中日韩国际商事调解中心首尔联络处的建立也将为中韩间纠纷案件的解决及中韩经贸友好往来提供有力支持。

王丽表示，中日韩调解中心自2023年11月启动以来，已有180多名中日韩籍调解员加入。 中日韩国际商事调解中心首尔联络处揭牌后，将为更多中韩企业的纠纷解决和财富管理提供法律帮助。未来将继续发挥桥梁纽带作用，推动中韩商务法律领域理论与实务交流更加活跃。

活动现场，与会嘉宾举行揭牌仪式。 人民网 李帆摄

活动现场，颜亮、中国驻韩大使馆经商处一等秘书官胡晨沛、中国韩国人会总联合会会长高卓熙、王丽、德恒律师事务所首尔办公室主任祝翠瑛等嘉宾为中日韩国际商事调解中心首尔联络处揭牌，并向八位调解员授予了调解员证书。

中日韩国际商事调解中心表示，未来将继续发挥桥梁纽带作用，推动中韩商务法律领域理论与实务交流更加活跃。

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