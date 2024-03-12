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中方强调联合国安理会成员要秉持团结合作精神

2024年03月12日08:31 | 来源：新华网
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　　新华社联合国3月11日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵11日在安理会工作方法问题公开辩论会上发言，强调安理会成员要秉持团结合作精神。

　　戴兵说，安理会是最重要的国际集体安全机制，安理会成员负有促进国际和平与安全的特殊责任，应当以《联合国宪章》宗旨原则为指引，相互尊重，平等协商，努力照顾彼此合理关切，推动安理会建设性发挥应有作用，共同维护安理会的信誉和权威。

　　戴兵指出，否决权制度的初衷是促进安理会成员尤其是大国之间充分协调、更有效履职。否决权的使用多数情况下同大国协调缺失、成员阵营化密切相关，根源还是安理会组成不公、结构不合理。要提升发展中国家和中小国家在安理会的代表性、发言权，推动安理会组成更加平衡，决策更加公平公正，减少阵营对抗。五个常任理事国要抛弃冷战思维，超越狭隘的地缘政治考量，带头加强团结协作，积极凝聚国际共识，推动安理会更好应对全球安全挑战。

　　戴兵说，长期以来，少数常任理事国垄断多数议题执笔国，个别执笔国在起草案文和磋商中有时将一国意志凌驾于集体之上，引发许多争议。中方一贯主张，执笔意味着责任而非特权。执笔国应坚持客观公正，听取各方意见，努力凝聚共识，而不能推行双重标准，搞政治操弄。中方建议进一步梳理和规范执笔国安排，鼓励更多非常任理事国担任执笔国，特别是要让非洲成员担任非洲议题执笔国。

　　戴兵认为，制裁是《联合国宪章》赋予安理会的特殊工具，是为了给政治解决创造有利条件，不能成为外交努力的替代。要始终以谨慎和负责任的态度处理制裁问题，根据形势变化做出调整或解除。

　　戴兵表示，中方将始终认真履行常任理事国责任，同各方一道，从自身做起，从小处做起，认真落实工作方法共识，同时不断总结经验、开拓思路，推动工作方法更好适应形势发展需要，更好维护国际和平与安全。

(责编：曹欣悦、崔越)

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