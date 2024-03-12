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联合国叙利亚国际调查委员会：叙利亚陷入前所未有的人道主义危机

2024年03月12日08:27 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦3月11日电（记者王其冰）联合国人权理事会叙利亚问题独立国际调查委员会11日在日内瓦发布报告说，由于在叙利亚的美军等外国军事力量制造的紧张局势加剧，叙利亚正陷入前所未有的人道主义危机。

　　报告指出，叙利亚目前有1670万人需要人道主义援助。捐助资金严重短缺迫使联合国暂停对叙利亚的定期粮食援助，数百万人陷入饥饿。

　　调查委员会主席保罗·皮涅罗表示，自去年10月以来，叙利亚经历了4年来最大规模的战斗升级。国际社会必须坚决采取行动遏制在叙利亚的冲突。他说，叙利亚目前有超过90%的人生活在贫困中，由于外来制裁加强，该国经济大幅下滑。“叙利亚人民无法忍受这场旷日持久的毁灭性战争进一步加剧。”

　　调查委员会专员汉尼·梅加利说，叙利亚难民仍构成目前世界上最大的难民潮，超过1300万叙利亚人无法返回家园。

　　联合国人权理事会叙利亚问题独立国际调查委员会成立于2011年8月22日，其任务是调查自2011年3月叙利亚冲突爆发以来所有涉嫌违反国际人权法的行为，目前该委员会委任期延长至2024年3月31日。

(责编：曹欣悦、崔越)

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