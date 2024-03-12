新华社巴西瑙梅托克3月11日电（记者周永穗）第24届巴西国际农业博览会日前在被誉为“巴西粮仓”的南里奥格兰德州的瑙梅托克市举行。博览会首次设立中国主题日，多家中国企业在今年博览会上亮相。

徐工、柳工、江苏丰尚农牧装备有限公司、江南环保集团等中国企业参加了本届博览会。在中国主题日上，南里奥格兰德州政府官员及中企代表就海上基建物流、碳中和过程中所产肥料效益、牲畜和食品供应链等展开讨论。

南里奥格兰德州副州长加布里埃尔·索萨在活动上表示，南里奥格兰德州是巴西重要的农业大州，中国是该州最重要的贸易合作伙伴之一，中国市场对该州十分重要。近几年来，南里奥格兰德州依靠其有利的种植环境、优越的投资、先进的科技和精准的管理实现了农产品增产，与中国的合作关系越发紧密。

“去年我去中国参加了首届链博会，感受到中国人民的热情好客，期待今年能够有机会再去拜访，在食品和新能源领域开拓我们的合作，”索萨说。

中国贸促会驻巴西代表处总代表郭英会在活动中表示，期待在第二届链博会上再次看到来自巴西，特别是来自南里奥格兰德州的优秀农业企业参展，向中国和世界展现其优秀产品与技术。同时，在清洁能源、科技创新等领域，也期待更多巴西企业能够进入中国市场。

江苏丰尚美洲区相关业务负责人徐成法表示，巴西同中国贸易合作紧密，越来越多中企愿意在巴西拓展业务，给巴西带来智慧农牧建设项目和资金解决方案。“我们希望在农产品仓储、运输、智慧园区建设等方面加强合作，提高生产效率，保障粮食安全。”

巴西国际农业博览会是世界上最大的农业博览会之一。据悉，此次博览会交易额达79.2亿雷亚尔（约合15.9亿美元），比上届增长12.48%，创历史最高纪录。

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