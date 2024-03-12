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海地安全局势恶化　超36万人流离失所

2024年03月12日08:25 | 来源：新华网
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　　新华社巴拿马城3月11日电（记者陈昊佺）太子港消息：国际移民组织日前发布公告说，武装组织活动导致海地安全局势恶化，海地全国有超过36万人流离失所，其中一半以上是儿童。

　　国际移民组织说，海地流离失所者数量比年初增长了15%，目前首都太子港有超过16万人被迫离开住处。2月底以来，海地国内暴力事件大幅增加，该组织统计到1.5万名流离失所者在一周内被迫再次转移，10个安置中心被迫废弃。国际移民组织驻海地负责人菲利普·布兰沙说，太子港居民被武装团伙封锁，无法安全离开，当地形势不断恶化。

　　加勒比共同体此前宣布，11日在牙买加首都金斯敦举行紧急会议，与相关国家代表共同讨论海地局势，以寻求尽快恢复海地安全秩序并向当地居民提供紧急人道主义援助。

　　2021年7月7日，海地时任总统若弗内尔·莫伊兹遇刺身亡，留下权力真空，黑帮势力越发猖獗，犯罪激增。海地原定于今年2月7日前举行大选，但未能如期举行，引发社会不满。

　　今年2月29日起，海地多个黑帮组织袭击首都太子港的警察局、警察学院、国际机场等公共设施，要求海地总理亨利下台。海地政府3月7日发布公报，宣布将太子港所在西部省实施的紧急状态延长至4月3日，同时执法机关将继续采取宵禁措施，以恢复当地安全秩序。

(责编：曹欣悦、崔越)

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