新华社斯德哥尔摩3月11日电（记者付一鸣）瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所11日发布报告说，过去五年欧洲国家主要武器进口总量与前一个五年相比接近翻番，一半以上的武器进口来自美国。

报告说，2019年至2023年欧洲国家的主要武器进口数量比2014年至2018年增长了94%。2022年2月俄乌冲突爆发以来，至少有30个国家向乌克兰提供了主要武器援助，乌克兰因此成为2019年至2023年欧洲最大军火进口国。

报告显示，2019年至2023年欧洲国家主要武器进口数量的55%来自美国，而2014年至2018年这一比例为35%。

斯德哥尔摩国际和平研究所所长丹·史密斯在报告中说，“维持跨大西洋关系的目标以及技术、军事和成本等相关因素”影响了欧洲的北约成员国从美国进口军火的决定。

该研究所武器转让项目高级研究员彼得·韦泽曼指出，“由于订购了许多高价值武器，包括近800架战斗机和战斗直升机，欧洲武器进口可能会保持在较高水平”。他表示，受俄乌冲突影响，过去两年欧洲对防空系统的需求也大幅增加。

斯德哥尔摩国际和平研究所成立于1966年，是一家研究军备控制和裁军问题的机构。

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