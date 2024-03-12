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海报丨世界为何坚定地“选择中国”

2024年03月12日08:24 | 来源：新华社
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　　“国内生产总值增长5%左右”“因地制宜发展新质生产力”“以更大的决心和力度深化改革开放”“扩大高水平对外开放”……中国提出的一系列新目标新举措，正通过两会让国际社会读出中国发展的活力、改革的魄力、开放的魅力，看到经济长期向好的积极信号，期待中国高质量发展给世界带来更多机遇。

　　向“新”发展的活力

　　“中国召唤‘新质生产力’”“中国经济流行语：投资中国、人工智能+、未来产业”“中国在发展‘新三样’产业”……连日来，中国两会关键词引发海外媒体热议，其释放出的经济加快转型升级、迈向高质量发展的积极信号令世界瞩目。

　　深化改革的魄力

　　“从根本上说，推动高质量发展要靠改革”“我们要以更大的决心和力度深化改革开放”“要谋划进一步全面深化改革重大举措”……今年两会上，“深化改革”一词被反复提及。

　　围绕构建高水平社会主义市场经济体制，加快完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度；完善落实“两个毫不动摇”的体制机制，支持民营经济和民营企业发展壮大，激发各类经营主体的内生动力和创新活力；深化科技体制、教育体制、人才体制等改革，打通束缚新质生产力发展的堵点卡点……一系列举措受到国际社会高度关注。

　　高水平开放的魅力

　　近期，一系列政策举措释放出中国坚定不移扩大高水平对外开放的信号：施行便利外籍人员来华5项措施，进一步打通外籍人员来华经商、学习、旅游相关堵点；修订全国版外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施；推动“外资24条”加快落地见效，持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境……

　　在世界逆全球化思潮抬头、地缘政治博弈加剧的背景下，今年中国两会再度释放扩大高水平对外开放的信号——推动外贸质升量稳，加大吸引外资力度，推动高质量共建“一带一路”走深走实，深化多双边和区域经济合作。

　　（综合新华社驻外记者报道；海报：鲁豫；编辑：王申、王丰丰、徐力宇）

(责编：曹欣悦、崔越)

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