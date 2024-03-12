一批工程车辆在山东港口烟台港装入中非班轮，将发往几内亚马瑞巴亚港，投入当地基础设施建设。

唐 克摄（人民视觉）

数据来源：商务部、海关总署、国家发展改革委

安徽马鞍山市博望区亚威机床制造有限公司技术人员赶制出口国外的智能数控机床。

王文生摄（影像中国）

在中印尼共建“一带一路”合作旗舰项目雅万高铁雅加达哈利姆站，乘客来来往往。

新华社记者 徐 钦摄

阿布基尔集装箱码头项目。该项目位于埃及第二大城市亚历山大以东30公里的阿布基尔港内，由中国港湾工程有限责任公司总承包。

史筱迪摄

2023年中国经济总体回升向好。国内生产总值超过126万亿元，增长5.2%，增速居世界主要经济体前列。受访中外专家认为，中国仍然是全球经济增长的重要引擎，将继续为全球经济复苏和稳定作出贡献。

张燕生（中国国际经济交流中心首席研究员）

丁 纯（复旦大学一带一路及全球治理研究院副院长）

程 实（工银国际首席经济学家）

张晓蕾（渣打银行（中国）有限公司行长、总裁兼副董事长）

哈立德·阿克拉姆（巴基斯坦全球战略与研究中心执行主任）

米盖尔·塞巴斯蒂安（西班牙前工业旅游贸易大臣、经济学家）

易 思（英国皇家东西方战略研究所主席）

恩里克·杜塞尔（墨西哥国立自治大学中墨研究中心主任）

谭哲理（南非中国问题专家）

2023年，中国经济在持续承压中走出一条回升向好的复苏曲线，取得殊为不易的发展成绩。如何评价中国经济在过去一年中的表现以及中国对全球经济作出的贡献？

哈立德·阿克拉姆：去年，尽管全球经济面临多重挑战，中国经济依旧展现出强劲的复苏势头和韧性。中国经济稳定增长为全球经济复苏作出重要贡献，特别是在维护全球产业链稳定和提振国际市场信心方面。此外，中国继续扩大对外开放，加强与世界其他国家的经济合作，为全球经济提供了重要的增长动力，中国巨大的市场体量和不断增长的消费需求也为全球企业提供了广阔的发展空间。同时，中国在全球治理、气候变化等领域的积极参与和贡献也为世界经济的稳定和发展提供了重要支持。

丁纯：在局部地区地缘政治紧张等挑战下，中国继续发挥促进世界经济增长的引擎作用——中国继续支持多边主义和自由贸易，货物贸易总额居世界第一，发布稳外资24条政策措施，宣布全面取消制造业领域外资准入限制措施，同时通过共建“一带一路”推进交通、信息等基础设施建设和贸易投资自由化便利化。

谭哲理：2023年，中国经济对世界经济增长的贡献率有望超过30%，显示出充足活力与强大韧性。有专业人士指出，在全球经济充满不确定性的背景下，中国经济增长和中国金融稳定对于世界至关重要。作为全球第二大经济体，中国始终致力于推动完善全球经济治理。事实证明，在多重不利因素面前，中国携手各方积极落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议三大重要倡议，为其他发展中国家应对后疫情时代的风险挑战提供支持和帮助。

程实：首先，中国经济展现出显著的稳定性和韧性，这得益于有效的宏观政策调控，尤其是货币政策与财政政策的适时调整。其次，中国经济在全球供应链中扮演着重要角色。作为全球供应链的“世界工厂”，中国在电子产品、医疗设备和新能源汽车等领域的生产和出口对于全球市场的稳定起到了关键作用，也促进了技术和资本的国际流动。再者，中国通过有效的国内政策与积极的国际合作，为全球经济复苏作出重要贡献。

去年底召开的中央经济工作会议将“以科技创新引领现代化产业体系建设”列为九项重点任务之首，提出要以科技创新推动产业创新。如何看待科技创新对推动中国经济发展发挥的作用？

米盖尔·塞巴斯蒂安：中国经济发展最吸引我的一点，是技术含量较高、附加值较高的高技术制造业持续保持较快增长。制造业转型升级背后的关键点是对研发、创新以及教育、培训和人力资本的大力投资。在机器人领域，中国是全球第一大工业机器人市场，2022年工业机器人装机量占全球比重超50%。此外，中国在锂电池、光伏产品领域也保持着领先地位，2023年对美国、德国出口锂电池类中间品实现了两位数的增长。这些都表明中国在高科技领域取得了令人瞩目的进展。

张燕生：去年中国全社会研发经费投入再创新高，达到33278.2亿元。欧盟委员会最新发布的《2023年欧盟工业研发投资记分牌》显示，在全球工业企业研发投入2500强中，中国上榜企业数持续增长并保持第二位。近年来，中国很多创新力排名靠前的企业都在加速科技成果转化，但也面临着基础研究较弱、盈利能力不强等一些情况。中央经济工作会议强调，必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，这也是持续推动中国科技创新的重要保障。

恩里克·杜塞尔：通过推进中国式现代化和高质量发展，中国成功转变了经济增长方式。当前，许多中国企业在智慧交通、人工智能等科技创新领域的全球价值链中处于领先地位。中国以科技创新引领现代化产业体系建设，大力推进新型工业化，积极培育电子信息等战略性新兴产业，这一系列举措为经济增长提供了新动能，中国经济高质量发展对世界具有重要意义。

丁纯：高技术、高附加值、引领绿色转型的产品已成为拉动中国出口的新增长点。还有许多具有高科技含量的中国产品正在形成竞争优势，为中国经济积蓄更大动能。世界知识产权组织《2023年全球创新指数报告》显示，中国拥有24个全球百强科技集群，数量首次跃居世界第一。科技创新对推动中国经济发展的作用将是基础性的、长期性的。当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，率先实现创新突破、成果转化既能推动产业转型和培育新产业，创造新的经济增长点，也将进一步提升综合国力。

中国发展进步离不开世界，世界和平繁荣也离不开中国。如何评价中国推进高水平对外开放，为各方搭建更多更大的合作共赢平台？

谭哲理：中国积极推进高水平对外开放为中国和国际社会创造了发展空间、搭建了合作平台，以亚洲基础设施投资银行为代表的多边机构，以及共建“一带一路”、中非合作论坛等框架都是有力证明。共建“一带一路”为许多非洲国家带来了实实在在的发展。尤其是在基础设施领域，公路、铁路、港口等交通网络逐渐覆盖非洲大陆，极大促进了地区和国家互联互通。非中在供应链领域的合作也为非洲提供了广阔的市场。

易思：在共建“一带一路”框架下，中国和其他发展中国家通过合作实现共同发展，有助于壮大“全球南方”的声势。全球发展倡议回应世界发展所需，全球安全倡议有助于世界维持和平稳定的大环境。2023年，中国不仅在经济上不断推动市场开放，而且重视推动各方和平解决冲突。未来，中国将为区域以及全球发展带来更多合作机遇和发展动力，这符合各国利益。

程实：近年来，中国成功举办了中国国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会、中国国际消费品博览会等重要展会，不仅展示了中国市场的巨大潜力，也为全球企业提供了宝贵的商业机会。随着增加服务业扩大开放综合试点，出台实施跨境服务贸易负面清单等稳外贸稳外资措施的落地，中国不仅为世界经济发展注入了信心和确定性，还通过共享机会、共同发展和改善民生携手构建人类命运共同体。相信未来，中国仍将继续将自身经济发展与区域乃至全球经济发展紧密联系，助力推进全球化纵深发展。

张晓蕾：在金融领域，中国的许多开放举措相继落地，得到了国际市场的广泛认可和积极参与。中国金融市场已成为国际金融市场中一个颇具影响力的市场，为国际性银行提供了广阔的发展平台和巨大的业务机遇。例如，中国取消银行、证券、基金管理、期货、人身险领域的外资持股比例限制，大幅减少外资准入数量型门槛，渣打证券于去年获批筹建并完成登记注册；中国大幅扩大外资金融机构业务范围，今年1月，渣打中国成功获批非金融企业债务融资工具一般主承销商资格。受益于中国金融开放政策，渣打银行在中国市场不断取得新的发展。

哈立德·阿克拉姆：中国在减贫、工业化发展等方面的发展经验，为其他发展中国家提供了参考。巴中合作不仅涉及资金和资源的投入，还包括技术转移和人才培训，有助于巴基斯坦提升自主发展能力。中国在基础设施建设、制造业、农业等领域的经验和技术，对巴基斯坦的现代化和工业化具有重要意义。

恩里克·杜塞尔：中国经济复苏将为拉美和加勒比国家的贸易、投资、基础设施建设发展带来积极影响。基础设施建设项目是拉中双方在共建“一带一路”倡议下合作的重要组成部分。近年来，双方在这一领域合作取得共赢局面，多样化程度不断提升，中国的技术、经验与投资帮助拉美国家不断补齐基础设施短板。

近期，多家国际组织和国际商业机构纷纷上调2024年中国经济增长预期。2024年，中国经济前景如何？有哪些值得期待的发展新趋势？

张燕生：从外贸看，世界贸易组织研究预测，2024年全球商品贸易增速将高于2023年，但仍处于全球贸易不确定性增长的情况下。从物流、海运、海关的数据可以看到，从去年11月起，全球外需逐步恢复，中国外贸回稳向好，这一态势会在今年延续。此外，中国原材料、半成品、零部件等中间品贸易在不断拓展，绿色贸易、数字贸易、跨境电商的贸易额也明显上升。2024年中国外贸要保持继续增长势头，就必须坚持高质量发展是新时代的硬道理，推动贸易绿色发展和全链条数字化转型。

张晓蕾：展望2024年，我们认为中国经济仍具有巨大发展机遇和潜力。预计在宏观政策支持下，2024年中国经济将延续复苏态势，继续成为全球经济增长的关键引擎。渣打银行将继续在服务共建“一带一路”、债券市场开放、跨境贸易、绿色和可持续金融等诸多领域，积极致力于参与和支持中国国内国际双循环的发展。

米盖尔·塞巴斯蒂安：鉴于全球通胀得到控制，2024年全球经济表现预计将整体优于2023年。在这一背景下，中国也将保持经济在合理区间运行。我认为，中国需要继续注重提高高附加值产品出口额占比，同时关注内需，吸引更多国际游客来中国旅游消费。中国自去年12月1日起对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6国实施单方面免签入境政策，是一个非常利好的消息。

易思：我对2024年中国经济前景非常乐观，这份信心来自于中国对创新驱动产业发展模式的重视。随着中国新能源汽车制造技术的发展和品牌的繁荣，未来将有更多的中国品牌而不仅是中国制造走出中国。以科技创新推动产业创新将成为中国经济2024年的主要发展趋势，也将成为中国经济发展的主要推动力。此外，中国一直重视民营经济发展，弘扬优秀企业家精神。近年来，中国政府采取一系列措施提高对民营经济的支持力度，这些都将有助于中国经济实现高质量发展。

（本报记者白紫微、程是颉、闫韫明、颜欢、彭敏、邢雪采访整理）

《 人民日报 》（ 2024年03月12日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)