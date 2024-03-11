新华社北京3月11日电（记者马卓言、成欣）外交部发言人汪文斌11日表示，中方期待并鼓励中美两国人民多走动、多来往、多交流，共同续写新时代两国人民的友好故事和中美合作的互利故事。

当日例行记者会上，有记者问：日前，美国加利福尼亚州旧金山市市长布里德率各界人士联名公开致信习近平主席，表示习近平主席去年11月在美国友好团体联合欢迎宴会上的演讲聚焦中美关系的民间基础，旧金山能够为两国民间交往提供独特的重要立足点，愿通过人文交流促进两国友好，已为大熊猫来到旧金山动物园做好准备。中方对此有何评论？

汪文斌表示，去年11月，习近平主席在旧金山同拜登总统会晤，出席美国友好团体联合欢迎宴会并发表重要演讲。两国元首就发展中美关系达成了一系列共识，开辟了“旧金山愿景”，为中美关系稳定、健康、可持续发展进一步指明了方向。

“习近平主席指出，中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。”汪文斌说，“我们期待并鼓励两国人民多走动、多来往、多交流，共同续写新时代两国人民的友好故事和中美合作的互利故事。”

“大熊猫是中美人民的友谊使者。我们愿继续同美方开展大熊猫保护合作，增进两国人民友谊和相互了解。”他说。

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