医疗队向森格莱尔市捐赠药膏。中国（江苏）第19期援马耳他医疗队供图

人民网罗马3月11日电 （记者谢亚宏）瓦莱塔消息：中国（江苏）第19期援马耳他医疗队在马耳他森格莱尔市政厅开展为期两天的讲座和义诊活动。针对不同受众及其常见疾病问题，医疗队杨智杰医生和冯骅医生分别做了题为《中医助力运动损伤康复》及《中医治疗关节炎》的两场讲座，讲座内容包含中医传统疗法如针灸、艾灸、拔罐、推拿以及如何利用穴位治疗相关疾病等中医知识，特别向当地民众介绍和展示了作为江苏省非物质文化遗产的刘氏骨伤疗法在运动损伤中的运用和杜氏金针手法特点。

讲座结束后，许多市民还亲身体验了拔罐、耳穴压豆、刮痧等非侵入性中医治疗，并且品尝了中药茶饮。在市民的强烈要求下，杨智杰医生带领大家体验了中医功法八段锦，现场气氛达到高潮，活动期间听众互动热烈，并数次报以热烈的掌声。

此外，医疗队还现场发放《马耳他当地居民对中国传统医学针灸的KAP》问卷并指导填写。此项问卷调查研究是医疗队在马期间开展的科研项目之一，旨在通过广泛收集和分析马耳他当地民众对针灸及相关治疗的知识、态度及实践的信息，为进一步深化中马两国在中医领域的国际医疗合作及针灸在国际医学界的科学研究提供更多证据支持。

“这是一次非常有趣的活动。讲座内容丰富，我学到了很多。我还记了很多笔记。”波尔奇诺女士在活动后这样说，并表示今后会持续参加此类活动，加深对中医药的了解。

“拔罐让我的颈椎不适有了明显的改善，你看我的脖子刚才向右只能扭到这个程度，现在已经能和左边保持一样了。”热衷于体育锻炼的维拉先生在现场接受了拔罐治疗后惊喜地向大家展示。

讲座和义诊活动圆满结束后，森格莱尔市市长克莱夫·普利斯代表市政府和居民对中国医疗队为当地民众开展讲座和免费医疗服务表示感谢，并积极邀请医疗队在今年5月继续在当地开展更大规模的中医药文化推广活动。中国医疗队向该市赠送了止痛药膏。

这是“医疗队走进市政厅”系列讲座义诊活动的首场活动。之后，医疗队还将在泽通、维克多利亚等市持续开展中医讲座及义诊活动，为展示新时代中医药疗效、推进中医药故事分众化表达作出自己的贡献。

(责编：贾文婷、常红)