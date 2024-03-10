3月8日，在美国奥斯汀，人们参加奈飞出品、根据中国科幻作家刘慈欣同名小说改编的系列电视剧《三体》的3D视觉体验活动。该剧当天作为“西南偏南”影视节的开幕片举行了全球首映。新华社记者 徐剑梅 摄

3月8日，美国“西南偏南”大会和艺术节在得克萨斯州首府奥斯汀拉开帷幕，相关活动聚焦科技与艺术相结合的多元创新，包括人工智能、太空探索、医疗保健和无人驾驶等领域的新技术和新趋势。