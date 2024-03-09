新华社莫斯科3月8日电（记者赵冰）首只在俄罗斯出生的大熊猫“喀秋莎”8日在莫斯科动物园与公众首次见面。

3月8日，人们在俄罗斯莫斯科动物园排队等待观看大熊猫“喀秋莎”。新华社记者 曹阳 摄

当天一早，莫斯科动物园熊猫馆外已经排起长队，除了莫斯科本地居民外，还有从外地赶来的游客。为了能一睹“喀秋莎”的风采，他们已经等待多时。

这是3月8日在俄罗斯莫斯科动物园拍摄的大熊猫“喀秋莎”。新华社记者 曹阳 摄

据介绍，“喀秋莎”出生后一直和母亲“丁丁”生活在非展览区。随着“喀秋莎”越来越活跃，园方决定让她和“丁丁”进入新的、更大的室内馆舍，里面搭建了很多用于攀爬、休息的木架。

这是3月8日在俄罗斯莫斯科动物园拍摄的大熊猫“喀秋莎”。新华社记者 曹阳 摄

莫斯科动物园园长阿库洛娃接受记者采访时说，目前“喀秋莎”已经6个半月了，体重16.5公斤，体长100厘米。新馆舍开放后，“喀秋莎”起初并不愿意离开原来的居所，最近越来越习惯在新馆舍里活动，夜间甚至会爬到最高的木架上睡觉。“显然，她已经准备好与我们的游客见面。”

这是3月8日在俄罗斯莫斯科动物园拍摄的大熊猫“喀秋莎”（左）和妈妈“丁丁”。新华社记者 曹阳 摄

2023年8月24日，旅俄大熊猫“丁丁”首诞幼崽，为雌性。这是在俄罗斯出生的首只大熊猫幼崽。12月2日，大熊猫幼崽出生满100天之际，莫斯科市开启为其选名的网络投票活动，莫斯科市市长索比亚宁今年1月3日在社交媒体发文说，经过投票，旅俄大熊猫幼崽的名字选定为“喀秋莎”。

这是3月8日在俄罗斯莫斯科动物园拍摄的大熊猫“喀秋莎”。新华社记者 曹阳 摄

这是3月8日在俄罗斯莫斯科动物园拍摄的大熊猫“喀秋莎”（左）和妈妈“丁丁”。新华社记者 曹阳 摄

这是3月8日在俄罗斯莫斯科动物园拍摄的大熊猫“喀秋莎”。新华社记者 曹阳 摄

3月8日，人们在俄罗斯莫斯科动物园观看大熊猫“喀秋莎”（左）和妈妈“丁丁”。新华社记者 曹阳 摄

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