人民网迪拜3月8日电 （记者管克江）中企承建的世界上在建最大的反渗透式海水淡化项目——阿联酋阿布扎比塔维勒海水淡化项目3月6日完成30天全厂可靠性运行，将于近期移交业主。

厂房一景。山东电建三公司供图

阿布扎比塔维勒海水淡化项目由中国电建所属山东电建三公司EPC总承包，日产水量90万立方米，全年可产水3.24亿立方米，满足近100万人全年用水需求。试运期间，机组仪表投入率100%，保护投入率100%，热控自动投入率100%，脱盐转化率39%，比电耗值2.77Kwh/T，机组性能处于世界最先进水平。

项目广泛采用光伏补偿发电系统，降低能源消耗。山东电建三公司供图

阿布扎比塔维勒海水淡化项目是山东电建三公司在海水淡化业务领域投标最早、开工最早的项目，采用的反渗透膜式海水淡化技术外加辅助光伏补偿发电系统能有效降低能源消耗，优化当地产水结构，同时充分做到技能环保，达到无污染排放。去年5月，由国际水务权威机构GWI在柏林主办的全球水务峰会上，该项目获得2023年度全球最佳海水淡化厂奖。

海水取水泵房。山东电建三公司供图

阿布扎比能源部局局长马拉尔表示，塔维勒海水淡化项目的并网产水极大地缓解阿联酋淡水资源的紧张局面，是惠及阿联酋民生及当地经济、社会发展的重要工程。

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