人民网迪拜3月7日电 （记者管克江、实习生滕婧含）第21届“沙迦遗产日”活动近日在沙迦举办。活动期间，共有十多万民众参与体验传统民俗、领略多元文化。

位于沙迦市中心的遗产广场上，工作人员通过举行环境知识讲座、手工艺展示、文艺表演、娱乐游戏等丰富活动，助力各界民众了解阿联酋各地的生产生活场景。

手工艺品展示。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

在农业环境展览馆中，当地农业和畜牧业专家优素福·拉希德·沙米利介绍了使用传统犁、“公牛泵”（将公牛绑在汲水工具上从深井中抽水）等古老耕作方法，以及哈伊马角农场生产的卷心菜、花椰菜、豆类等农作物。“每个时代都有自己的工具和资源，但是每个人都需要了解祖辈的过去。我相信加强文化遗产知识的普及是阿联酋实现发展繁荣的一个重要途径。”

渔民演示制作渔网。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

活动主办方、沙迦遗产研究所主席兼遗产日最高委员会主席阿卜杜勒阿齐兹·穆萨拉姆表示，遗产日活动旨在向年轻人传播遗产价值，鼓励他们在与宝贵文化传统紧密相连的同时，进一步探索同世界各国文明的联系。

阿拉伯歌舞表演。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

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