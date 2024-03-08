人民网迪拜3月7日电 （记者管克江、实习生闫梦）第30届国际游艇展近日在迪拜举行。本届展会展示了世界领先的游艇、船舶产品以及全球海洋服务和航海技术的创新发展，共有来自50个国家的200余艘游艇参展。

游艇展一景。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德表示，阿联酋已成为全球航运的主要枢纽和重要的海上旅游中心，迪拜也成为连接世界各地人民、文化和企业的核心纽带。希望通过国际游艇展这一平台，促进全球海洋产业的创新思想与技术交流，开启全新的行业发展机遇。

观众在参观游艇。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

海湾游艇公司副总裁阿比尔·沙利表示，迪拜积极拥抱海洋行业，此次国际游艇展为全球客户、船舶制造商、供应商及协会提供了良好的交流平台，有利于各方了解海洋领域的主要发展趋势，在推动海洋行业进步上发挥了重要作用。

水上消防员。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

自1992年创办以来，迪拜国际游艇展不断发展成熟，现已成为中东地区规模最大、最具影响力的海洋游艇展会之一。据了解，下一届迪拜国际游艇展将于2025年2月举行。

游艇展场景。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

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