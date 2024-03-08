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第八届沙迦国际摄影节举行

2024年03月08日09:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜3月7日电 （记者管克江、实习生闫梦）第八届沙迦国际摄影节近日在沙迦国际展览中心举行，来自50个国家的400位摄影师共展出2500张摄影作品。本届摄影节由沙迦媒体办公室组织，共设25个主题展，涵盖自然与野生动物、旅行探险、城市环境与街头生活、创意表达、肖像艺术等版块。

观众观赏摄影作品。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

观众观赏摄影作品。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

沙迦媒体城主席哈立德表示，摄影节是促进参展各方交流经验、了解全球市场最新趋势、建立合作关系的良好平台，可以通过凝聚不同创意领域的杰出人才，共同探索行业发展路径，推动视觉创意领域的发展。

参观者在体验摄影设备。人民网塔里克·易卜拉欣摄

参观者在体验摄影设备。人民网塔里克·易卜拉欣摄

阿联酋摄影师、导演曼苏尔·扎希里表达了对阿联酋及阿拉伯地区电影产业未来发展的愿景，他指出创新是内容创作的核心，富有文化特色的本土故事不仅可以丰富作品叙事，还有助于加强与不同文化背景的观众之间的沟通。

一名观众在观赏摄影作品。人民网塔里克·易卜拉欣摄

一名观众在观赏摄影作品。人民网塔里克·易卜拉欣摄

此外，本届摄影节还设置了200余场形式多样的活动，其中包括纪录片放映、专家对谈、工作坊、签书会、摄影设备展出等，为公众提供了解来自世界各地不同学派视觉艺术创作者、艺术家和学者的机会。

观众在参加摄影讲座。人民网塔里克·易卜拉欣摄

观众在参加摄影讲座。人民网塔里克·易卜拉欣摄

(责编：燕勐、刘慧)

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